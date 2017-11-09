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Уволена директор одного из департаментов Приморья
09 Ноября 2017, 16:16 | Приморье
Директор департамента образования и науки Приморского края Оксана Мартыненко уволена по собственному желанию, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Как пояснили в департаменте гражданской службы и кадров Приморского края, до назначения нового руководителя обязанности главы департамента будут возложены на заместителя директора Ольгу Московкину.
Отметим, Оксана Мартыненко возглавляла ведомство с июля 2016 года.
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