Муниципалов призвали поскрести по сусекам

Несмотря на оживление экономики, приморцы продолжат жить в режиме жесткой экономии

Городам и районам Приморья следует приложить максимум сил для изыскания финансовых ресурсов у себя на территории, а не обращаться за деньгами в край. Таков главный вывод, который можно сделать по итогам состоявшегося 2 ноября заседания Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов и Совета муниципальных образований Приморского края. Встреча, которая стала своего рода «нулевым чтением» бюджета-2018, дала представление об основных трендах бюджетной политики в крае на ближайшие годы.

С 2019 года все условия, которые Минфин установил для Приморского края как получателя федеральных дотаций, будут отражены в соглашениях краевой администрации о предоставлении финансовой помощи высоко дотационным городам и районам. Однако учиться жить по средствам города и районы уже сейчас призвала Татьяна КАЗАНЦЕВА, недавно назначенная на пост вице-губернатора Приморья по финансовым вопросам. Муниципалитеты, которые «не тянут» софинансирование тех или иных обязательств, вскоре могут быть ограничены в праве участия в краевых госпрограммах.

Резервы под ногами

На первый взгляд, ситуация с финансами в городах и районах Приморья выглядит неплохо. По итогам исполнения муниципальных бюджетов за девять месяцев 2017 года имеется профицит в 1 млрд рублей вместо запланированного дефицита в 2 млрд рублей. Однако из приведенных Татьяной Казанцевой цифр следует, что у городов и районов имеются значительные резервы для пополнения своей казны. Это задолженность по арендным платежам за землю (1,24 млрд рублей), задолженность по аренде имущества (424 млн рублей), дебиторская задолженность местных бюджетов (4,02 млн рублей), недоимка по налогам, поступающим в местные бюджеты, – 768 млн рублей, экономия при проведении торгов – 425 млн рублей.

При этом многие муниципалитеты подверглись критике за неэффективную работу с теми, кто имеет задолженность по налогам, зачисляемым в местный бюджет, а также за установление низких ставок по аренде муниципальных земель и имущества. Например, ставки налога для участков под размещение гостиниц в Арсеньеве и Артеме различаются в 12 раз. Крайне показательной является ситуация с поступлением средств за аренду земли: платежи от арендаторов в местные бюджеты составили 1,5 млрд, а долг составляет еще 1,24 млрд рублей. В некоторых районах сумма задолженности больше, чем поступления этого дохода в бюджет.

- Мы будем исправлять такое равнодушие к собственным возможностям по формированию доходов. При заключении соглашений с высокодотационными муниципалитетами отдельным условием департамент финансов будет ставить рост поступлений и снижение задолженности по этим видам платежей, - подчеркнула Татьяна Казанцева.

Кроме того, вице-губернатор призвала глав приморских городов и районов строже подойти к оценке эффективности действующих налоговых льгот по местным налогам, отменив неэффективные. Также она напомнила, что с этого года федеральная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности дается Приморью при условии выполнения краем конкретных обязательств. За невыполнение обязательств региону грозит штраф в размере до 10% от суммы дотаций, которая в 2016 году составляет 9 млрд рублей. Штрафами, которые будут начислены краю по вине муниципальных образований, Татьяна Казанцева пообещала «поделиться» с районами, которые не провели у себя «ревизию» налоговых льгот и не отменили неэффективные льготы.

Кроме того, краевая администрация планирует поставить вопрос о пониженной ставке налога на землю (зачисляется в местные бюджеты) для краевых учреждений. Сегодня аналогичная льгота действует для муниципальных учреждений культуры, образования, физкультуры и спорта, которая «стоит» краевому бюджету 360 млн рублей и экономит такую же сумму муниципалитетам. При этом ни один муниципалитет не установил льготу по земельному налогу для краевых учреждений, получая в виде налогов 420 млн рублей. С 2019 года, пообещала Татьяна Казанцева, при отсутствии в городе или районе льгот для краевых учреждений по земельному налогу, льготы, по налогу на имущество для муниципальных учреждений планируется отменить.

Должники и «расточители»

Общаясь с руководителями городов и районов Приморья, Татьяна Казанцева выразила недоумение по поводу того, что ряд муниципалитетов увеличил зарплату муниципальным служащим. Например, в Спасском районе индексация составила 18 процентов, в Уссурийске и Октябрьском районе – 15 процентов. При этом уровень зарплат работников культуры в этих муниципалитетах не достигает показателей, установленных соответствующей «дорожной картой». Казанцева напомнила, что на краевом уровне заработная плата госслужащих не поднималась четыре года. Кроме того, по соглашению с Минфином в Приморье установлен запрет на увеличение штатной численности государственных и муниципальных служащих, а также на увеличение расходов на содержание бюджетной сети.

- Считаете нужным вводить дополнительную численность – вводите, увеличивайте хоть в два раза. Но тогда не обращайтесь за деньгами в краевую администрацию, - посоветовала врио вице-губернатора.

Если отдельные муниципалитеты «шикуют», повышая оклады сотрудникам администраций, то у других нет денег на уплату начислений в ФОТ. По словам главы управления ФНС по Приморскому краю Галины КОЛЕСНИКОВОЙ, ряд муниципалитетов не платит в бюджет НДФЛ за своих работников (задолженность около 1 млрд рублей), а также страховые и пенсионные взносы (долг 200 млн рублей). Причем несвоевременная уплата налогов и взносов создает допнагрузку на бюджеты в виде пеней и штрафов.

Муниципальный долг городов и районов края постепенно снижается, однако Татьяна Казанцева призвала не рассчитывать на замещение коммерческих кредитов бюджетными с символической ставкой – лимит на них в краевом бюджете составляет всего около 100 млн рублей, тогда как долгов у муниципалитетов – больше 4 млрд рублей. Проблемным вопросом остается значительная кредиторская задолженность некоторых муниципалитетов – у Спасска-Дальнего она составляет 158,9 млн рублей, у Кировского района – 90,7 млн рублей, у Лесозаводска – 89,9 млн рублей. Предложение главы ассоциации приморских мэров, депутата ГД РФ Владимира НОВИКОВА предусмотреть механизм решения проблемы долгов отдельных муниципалитетов за счет края, Татьяна Казанцева отвергла категорически.

- Не думаю, что одни районы согласятся покрывать за счет своих средств бездействие администраций других, - высказала мнение вице-губернатор.

Рассчитывайте силы!

Практически у всех муниципалитетов есть нарушения в достижении целевых показателей по предоставленным им краевым субсидиям. Например, получив субсидию на строительство детского сада, муниципалитет сдвинул срок его сдачи на год или два. И если до конца года высокодотационные муниципалитеты не исправят нарушения условий их предоставления, в 2018 году объем дотаций будет уменьшен.

- Партизанск участвует в восьми государственных программах, получает 10 субсидий. Наверное, неплохо. Два месяца назад появилась кредиторская задолженность, указы не исполняются вообще, город на 90 процентов дотационный из бюджета края, – привела еще один пример Татьяна Казанцева.

По ее словам, в скором времени для «не рассчитавших силы» городов и районов введут санкции: если в течение двух из трех последних лет муниципалитет не достигает целевых показателей по какой-либо субсидии, он может быть лишен права участвовать в краевой госпрограмме по данному направлению. Кроме того, обращаясь в край за софинансированием той или иной программы, муниципалитет должен предусмотреть в своем бюджете софинансирование своей доли.

Проект бюджета Приморья на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, внесенный на рассмотрение Законодательного Собрания, предусматривает постепенное сокращение объема дефицита краевой казны. Основные параметры бюджета-2018: доходы – 84,55 млрд рублей (в том числе 13,74 млрд рублей федеральных трансфертов); расходы – 89,12 млрд рублей; дефицит – 4,57 млрд рублей. В 2019 году доходы и расходы составят 86,8 млрд рублей и 89,2 млрд рублей, в 2020 году – 84,6 млрд рублей и 82,75 млрд рублей соответственно.

МНЕНИЕ

Требований всё больше, денег всё меньше

Альтернативную точку зрения на причины провалов в бюджетном планировании представил глава Спасска-Дальнего Вячеслав КВОН. По его словам, за последние годы в условиях увеличивающихся требований по выполнению полномочий финансовое обеспечение муниципальных образований, с учетом инфляции, серьезно ухудшилось. Доходы местных бюджетов закладываются, как правило, на уровне предыдущего года, а рост доходов по НДФЛ и ЕНВД незначителен. Негативно влияет на суммы налоговых поступлений активное оспаривание кадастровой стоимости земли и имущества физлиц в судебном порядке.

- В связи со снижением доходных источников муниципальных образований в 2018 году расходная часть у всех сформирована с учетом жесткой экономии бюджетных средств. В крупных городах снижение доходной базы приводит к сокращению инвестиционных расходов, а в небольших муниципальных образованиях собственная доходная база покрывает лишь минимальную потребность по выполнению обязательств без учета развития. Ряд муниципальных образований может финансировать только текущие расходы, а выполнение обязательств по «дорожным картам» и увеличению МРОТ, участие в госпрограммах приводят к возникновению кредиторской задолженности, росту дефицита и муниципального долга, - отметил Вячеслав Квон.

При выстраивании межбюджетных отношений в ближайшие годы Совет муниципальных глав просит рассмотреть вопрос о снижении процента софинансирования мероприятий по модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также об участии бюджета Приморского края в софинансировании программы капитального ремонта МКД. Актуальным остается вопрос о финансировании муниципальных центров госуслуг «Мои документы»: сейчас 55% расходов на их содержание выделяет край, а оставшиеся 45% - муниципалы, однако доля муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, составляет менее 5%.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Александр САЛКОВ.