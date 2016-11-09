Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье после выборов опять выбирают
В Спасском районе Приморья, где на протяжении последнего года кипят нешуточные политические страсти, объявлен конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Решение об этом приняли районные депутаты на своем внеочередном заседании в минувший четверг, 3 ноября, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Документы от соискателей поста главы района будут приниматься с 9 по 25 ноября. На 29 ноября запланирован первый этап конкурса, а 5 декабря состоится его второй этап. По его итогам конкурсная комиссия должна будет представить в районную думу не менее двух кандидатур для наделения их полномочиями главы района. При этом будущий глава, в соответствии с принятыми в 2015 году новациями в сфере законодательства об МСУ, станет единоличным руководителем территории, тогда как сейчас функции разделены между главой муниципального района и главой администрации.
В настоящее время обязанности главы Спасского района исполняет Анатолий БРАНИЦКИЙ, который находится на посту с 2010 года. Он считается одним из наиболее вероятных претендентов на «конкурсное» кресло руководителя муниципалитета. Не исключено, что поучаствовать в конкурсе захотят и представители «Партии дела», которая по итогам сентябрьских выборов обошла по числу завоеванных мандатов «Единую Россию». Немаловажный факт: в составе конкурсной комиссии представителей оппозиционной партии не оказалось.
Напомним, что в конце сентября, сразу после вручения депутатских удостоверений, представители «ПД» пытались назначить исполняющего обязанности главы администрации района, однако эта попытка была пресечена правоохранительными органами. После вмешательства в дело федерального руководства партии удалось прийти к компромиссу, однако председателем думы все равно стал единоросс – Хачик ШАГИНЯН.
Артем СТРОГИН.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье после выборов опять выбирают
- Коммунисты Приморья просят ухи
- В Приморье сесть в кресло главы Артема желающих мало
- Потеря мандатов оказалась роковой для компартии Приморья
- Транзит депутатов в Приморье закончился
- Парламентской оппозиции в Приморье вскоре придется работать на общественных началах
- Спасский район: два раза избирались, два раза собирались
- Шестой созыв стартовал
- Николаев возвращает себе Владивосток
- Среди депутатов Заксобрания оказались не те люди, которых выбрали приморцы
Новости раздела
- В Приморье после выборов опять выбирают
- Коммунисты Приморья просят ухи
- В Приморье сесть в кресло главы Артема желающих мало
- Галушка протаптывает дорогу Путину
- Потеря мандатов оказалась роковой для компартии Приморья
- Транзит депутатов в Приморье закончился
- Как муниципалитеты Приморья сводят концы с концами, превращаясь в должников
- Приморские депутаты сократили свои расходы в текущем году на 20 миллионов рублей
- Владимир Миклушевский вошел в ТОП-10 рейтинга эффективных губернаторов в сфере ЖКХ
- Парламентской оппозиции в Приморье вскоре придется работать на общественных началах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
- Незарегистрированные дома в Приморье будут сносить
- "Гонконгский" грипп и вирус "Вирджиния" впервые выйдут на Россию
- В Москве вспомнили, что обещали построить во Владивостоке метро
- Во Владивостоке сдавать жилье в аренду становится невыгодно
- Госорганам запретили требовать у граждан 85 видов справок
- Пенсии работающих пенсионеров снова оставят без индексации...
- Во Владивостоке могут полететь "каски" из-за рискованной схемы финансирования стройки в районе "Снеговая Падь"
- На сайте Центра "Амурский тигр" открылось голосование за лучшее имя тигру
- Владивосток потряс всех своими пространствами