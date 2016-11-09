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В Приморье после выборов опять выбирают

09 Ноября 2016, 13:40 | Приморье

В Спасском районе Приморья, где на протяжении последнего года кипят нешуточные политические страсти, объявлен конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Решение об этом приняли районные депутаты на своем внеочередном заседании в минувший четверг, 3 ноября, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Документы от соискателей поста главы района будут приниматься с 9 по 25 ноября. На 29 ноября запланирован первый этап конкурса, а 5 декабря состоится его второй этап. По его итогам конкурсная комиссия должна будет представить в районную думу не менее двух кандидатур для наделения их полномочиями главы района. При этом будущий глава, в соответствии с принятыми в 2015 году новациями в сфере законодательства об МСУ, станет единоличным руководителем территории, тогда как сейчас функции разделены между главой муниципального района и главой администрации.

В настоящее время обязанности главы Спасского района исполняет Анатолий БРАНИЦКИЙ, который находится на посту с 2010 года. Он считается одним из наиболее вероятных претендентов на «конкурсное» кресло руководителя муниципалитета. Не исключено, что поучаствовать в конкурсе захотят и представители «Партии дела», которая по итогам сентябрьских выборов обошла по числу завоеванных мандатов «Единую Россию». Немаловажный факт: в составе конкурсной комиссии представителей оппозиционной партии не оказалось.

Напомним, что в конце сентября, сразу после вручения депутатских удостоверений, представители «ПД» пытались назначить исполняющего обязанности главы администрации района, однако эта попытка была пресечена правоохранительными органами. После вмешательства в дело федерального руководства партии удалось прийти к компромиссу, однако председателем думы все равно стал единоросс – Хачик ШАГИНЯН.

Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: выборы 



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