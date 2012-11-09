Игорь Пушкарев поручил управлению транспорта продолжать проверки автобусов

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября, ZRPRESS.

Помимо этого специалисты управления транспорта ежедневно проверяли готовность отопительных систем и состояние протектора автобусов при выпуске на линию.

Как доложил сегодня, 9 ноября, на оперативном совещании у главы города Игоря Пушкарева заместитель главы администрации Роман Карманов, курирующий вопросы транспорта, в этом году перевозчики довольно ответственно подошли к подготовке подвижного состава к зиме – большинство проверенных транспортных средств отвечают нормам работы в зимний период. Но без нареканий все же не обошлось,сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

За 10 дней специалистами было проверено 18 предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров во Владивостоке. В ряде предприятий на момент проведения проверки от 8% до 12% автотранспортных средств были на летней резине. Также в 10% от общего числа автотранспортных средств были выявлены неработающие печки обогрева салона. Всем нарушителям были сделаны замечания и выданы предписания в кратчайшие сроки устранить недочеты.

«Я считаю такие профилактические мероприятия необходимо продолжать, потому что от готовности транспорта к зиме зависит, в первую очередь, безопасность граждан, – подчеркнул Игорь Пушкарев в ходе оперативного совещания. – А наша первостепенная задача - сделать транспорт для горожан комфортным и безопасным».