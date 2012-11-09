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Дмитрию Медведеву представили проект судостроительного комплекса "Звезда" в Приморском крае
Точкой роста на Дальнем Востоке России назван судостроительный комплекс "Звезда", инвестиционный проект Дальневосточного центра судостроения и судоремонта. Об этом председателю правительства Дмитрию Медведеву доложил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Заседание Правительства РФ, посвященное программе «Развитие судостроения на 2013–2030 годы», состоялось накануне в Москве, сообщил Даниил Гончарук, пресс-секретарь ОАО «ДЦСС».
- Традиционно наша страна имела мощное судостроение, начиная с петровских времён; входила в десятку самых продвинутых в этой сфере государств. Однако за последнее время произошло существенное сокращение заказов на строительство военных кораблей и коммерческих судов, и это привело к весьма сложному положению для наших судостроительных заводов: не везде, но во всяком случае значительная часть их в непростой ситуации. Реализация той программы, которую мы будем рассматривать, направлена на восстановление позиций России в мировом кораблестроении. Объём финансирования программы составит более 600 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – более 50% (330 млрд рублей,)- открыл заседание правительства Дмитрий Медведев.
– Отечественное судостроение структурировано в рамках трех ярко выраженных кластеров – Северо-Западного, Дальневосточного, Южного. Развитие каждого из них имеет свою специфику в рамках госпрограммы. В Северо-Западном кластере исторически сосредоточен значительный потенциал, однако сегодня в нем необходима оптимизация производственных мощностей, так как предприятия кластера довольно неоднородны по своему техническому состоянию. Оптимизацию представляется целесообразно выполнить полностью за счет внебюджетных источников, а проекты по модернизации мощностей выполнить за счет, в том числе, бюджетных средств. В Южном кластере в настоящий момент ведется активная работа по созданию особых экономических судостроительных зон. В Дальневосточном кластере приоритетным проектом является строительство современного судостроительного комплекса «Звезда», – отметил Денис Мантуров.
Дальневосточный центр судостроения и судоремонта ведет строительство СК «Звезда» в Большом Камне без остановки действующего производства на одноименном заводе. Проект реализуется в четыре очереди. Первая – Блок корпусообрабатывающих производств и окрасочные камеры – заработает уже в следующем году и начнет резку металла для новых судов. Здесь можно изготавливать судовые конструкции весом до 300 тонн и суда спусковым весом до 13 тыс. тонн. По итогам реализации проекта Судостроительный комплекс «Звезда» будет выпускать танкеры водоизмещением до 350 тыс. тонн, газовозы, суда ледового класса, специальные суда, элементы морских платформ и другие виды морской техники.
– Проект на финальном этапе действительно завязан на строительство платформ, и мы в некотором роде зависим от «Штокмана». Но не только «Штокман» и не только «Газпром» будут являться заказчиками на этих верфях. Почему я назвал и поставил акцент на заводе «Звезда»? Потому что это основной проект у нас на Дальнем Востоке. В зависимости от той очередности, которую мы до конца реализуем, это от 27 до 60 млрд. Поэтому все остальные предприятия Дальневосточного центра будут выполнять роль кооператоров с поставкой блоков и выполнением заказов в рамках этого масштабного проекта, – отметил после окончания заседания правите льва на встрече с журналистами министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Справка о проекте Судостроительного комплекса «Звезда»
Место расположения: б. Большой Камень.
Сроки реализации проекта: 2012–2019 гг.
Реализация проекта разбита на очереди:
I ОЧЕРЕДЬ – Блок корпусообрабатывающих производств и окрасочные камеры;
II ОЧЕРЕДЬ – Открытый достроечный стапель с цехами, тяжелый стапель;
III ОЧЕРЕДЬ – Сухой док с преддоковыми площадками и причалами;
IV ОЧЕРЕДЬ – Строительство верфи в б. Пяти Охотников, специализирующейся на изготовлении офшорных конструкций.
Сейчас ДЦСС реализует I ОЧЕРЕДЬ проекта. В новом корпусообрабатывающем цехе будет размещена технологическая цепочка полного цикла с использованием современного оборудования. Данный проект позволит производить из листов металла плоские объемные и криволинейные секции корпуса судна в одном помещении.
Главное преимущество такого пошагового строительства в том, что уже после завершения I ОЧЕРЕДИ заработает производство. Параллельно будет идти и строительство судов, и дальнейшее расширение производства.
Характеристики Блока корпусообрабатывающих производств:
площадь земельного участка – 13,15 га,
площадь застройки – 62 183 кв. м,
общий строительный объем – 1391 278 куб. м.
Продуктовая линейка СК «Звезда»: танкеры водоизмещением до 350 тыс. тонн, газовозы, суда ледового класса, специальные суда.
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