Сошел с дистанции

Гоночный болид Виталия Веркеенко не вписался в крутой поворот малопредсказуемой приморской политики

В ближайшее время в Приморье будут объявлены новые выборы губернатора. Казалось бы, это тот момент, когда элиты должны консолидироваться на борьбу с оппозицией. Однако вместо этого во Владивостоке едва не разгорелась война «всех против всех», спровоцированная уходящим в отставку мэром Виталием ВЕРКЕЕНКО.

В тяжелый момент он оставил столицу Приморья обезглавленной, попутно выдавив из руководства города нескольких опытных управленцев.

Карьера закончилась в «Фейсбуке»

В интервью в конце сентября мэр заявил о кризисе доверия к власти и хронической нехватке денег в бюджете.

«Из города выжаты все соки. Все возможные денежные потоки идут не в бюджет, а в чей-то карман. На этом фоне, честно, раздражают «благодетели», которые с барского плеча раздают дешевую рыбу или устраивают пир во время чумы. Вот где нужен блокчейн, так это в оценке законности и качества накопленного капитала. Чтоб не случилось так, что олигарх украл миллиард у народа, а потом пафосно раздал 100 рублей по копейке под рукоплескание», - отметил Виталий Веркеенко.

Судя по всему, пассажи про «дешевую рыбу» на свой счет воспринял экс-глава Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ, один из благотворительных проектов которого касается как раз продажи рыбной продукции по социальным ценам. Однако бывший мэр ответил нынешнему не лично, а через лояльных себе общественников. Сначала они выступили с осуждением слов Веркеенко, попутно возложив на него вину за провал на выборах, а спустя несколько дней прямо потребовали отставки градоначальника. Поэтому в глазах обывателей заявление Веркеенко об уходе с должности совпало с его публичным конфликтом с Николаевым, что дало почву для различных инсинуаций.

«Я призвал мэра работать вместе...»

Как бы то ни было, но заявление Виталия Веркеенко о досрочном сложении полномочий, выложенное им вечером 2 октября на странице в Facebook, стало неожиданностью как для сторонников уходящего градоначальника, так и для краевых властей. Утром 3 октября врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО наведался в мэрию Владивостока, но это не изменило позицию главы города.

«Я встречался сегодня с мэром, призвал его работать вместе, отбросить те эмоции, которые были. Впереди подготовка к отопительному сезону, завершение работ по благоустройству, принятие бюджета – это судьба города, 620 тысяч его жителей, в столь ответственный период. И если он не готов к этому, то ему не место в моей команде», - заявил Кожемяко по итогам встречи. Впрочем, слухи о якобы имевшем место конфликте или «жестком разговоре» между Олегом Кожемяко и Виталием Веркеенко рассеялись после того, как уходящий в отставку мэр на одном из ресурсов заявил, что поддержит врио губернатора на предстоящих в декабре выборах главы региона.

Мэрия перестала быть «пушкаревской»

Видимый нейтралитет в отношении ситуации во Владивостоке пока держит другой экс-мэр приморской столицы - Игорь ПУШКАРЕВ, уже 28 месяцев содержащийся в московском СИЗО «Матросская тишина». Однако последние недели работы Виталия Веркеенко ознаменовались увольнением из мэрии таких представителей «команды Пушкарева», как первые вице-мэры Екатерина ХИМИЧ и Алексей ЛИТВИНОВ, а также заместитель главы Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ. Причем Химич и Вильчинский еще и удостоились нелестных комментариев о своей работе.

Уходя в отставку, Виталий Веркеенко подписал распоряжения о назначении четырех заместителей и перераспределил полномочия между вице-мэрами города. Повышение по службе получили люди, пришедшие работать в муниципальные структуры в 2018 году, а также ранее работавшие чиновники. Например, Александр ЮРОВ, занимавший позицию начальника управления ТЭК, в статусе вице-мэра продолжит контролировать подготовку города к отопительному сезону, а также будет курировать управление экологии, управление содержания жилищного фонда и управление по учету и распределению жилой площади. Отметим, что Юров работал в мэрии еще при Игоре Пушкареве, в 2017 году несколько месяцев являлся вице-губернатором Приморья, а в нынешнем году вновь вернулся в «серый дом».

Андрей СТРОКИН, возглавлявший Дирекцию по строительству объектов на территории ВГО, будет контролировать работу управления градостроительства и архитектуры, управление муниципальной собственности и управление информационно-программного обеспечения вместо Алексея Литвинова, который уходит в отставку 8 октября. Кроме того, Андрей Строкин будет курировать работу правового блока администрации города.

Советник Виталия Веркеенко, выходец из «Сумотори» Юрий БЫСТРОВ в статусе заместителя главы администрации города будет курировать управление по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства, управление международных отношений и туризма, последнее планируется вывести в самостоятельную структурную единицу администрации, а также делопроизводство и управление по работе с обращениями граждан.

Заместителем главы администрации Владивостока также назначен Михаил МАРКОВ, возглавлявший муниципальное предприятие «Содержание городских территорий», он будет контролировать работу управления дорог и благоустройства, а также управление наружной рекламы и информации.

Что же будет с городом и с нами?!

Кроме того, распоряжением Веркеенко исполняющим обязанности главы Владивостока с 11 октября назначен Сергей ШЕРСТЮК, ранее также работавший в бизнес-структурах Виталия Веркеенко и пришедший в руководство города в 2018 году.

Досье "Золотого Рога": Согласно краевому законодательству, в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципалитета проводится конкурс на замещение данной должности. Порядок проведения конкурса регулируется муниципальным правовым актом от 11 мая 2016 года № 270-МПА. Дума Владивостока должна принять решение по вопросу об избрании нового главы города не позднее 55 календарных дней со дня окончания срока полномочий главы городского округа. Таким образом, конкурсные процедуры и последующее заседание Думы Владивостока по избранию мэра должны состояться не позднее 5 декабря 2018 года. Первым шагом к транзиту власти должно стать формирование конкурсной комиссии из восьми человек, сформированной на паритетных началах Думой Владивостока и губернатором Приморского края. Ранее, еще до отставки Виталия Веркеенко, председатель Думы Владивосток Андрей БРИК анонсировал проведение внеочередного заседания городского парламента на 11 октября. Напомним, что у Думы Владивостока уже есть опыт проведения конкурсной процедуры и последующего избрания главы города – конкурс, который привел к власти Виталия Веркеенко, был проведен в конце 2017 года, то есть уже после начала работы нынешнего созыва городских депутатов.

На фото: Финиш Виталия Веркеенко оказался очень неожиданным и не менее странным…

Фото из архива