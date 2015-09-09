Выборы в Госдуму расколют Владивосток

Центризбирком РФ решил стереть границы между городом и деревней

2 сентября Центризбирком РФ дал негласный старт федеральной избирательной кампании, представив схему нарезки одномандатных округов к ближайшим выборам в Госдуму, которые намечены на 18 сентября 2016 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Приморский край стал единственным регионом Дальнего Востока, который делегирует в парламент сразу трех депутатов-одномандатников. Главной новацией схемы стало разделение Владивостока между двумя округами.

Напомним, что выборы Госдумы в 2016 году впервые за долгое время пройдут по смешанной системе. Половина депутатов (225) будет избираться по одномандатным округам, другая половина - по партийным спискам. Согласно схеме, представленной Центризбиркомом, Приморский край на выборах-2016 поделят на три одномандатных округа, как это было и на выборах 2003 года. Однако границы округов на сей раз претерпят значительные изменения.

В новой схеме одномандатных округов (см. карту) Владивосток не избежал участи большинства столиц российских регионов: на выборах-2016 районы краевого центра войдут в состав разных одномандатных округов. Ленинский, Первомайский и Фрунзенский районы Владивостока войдут в состав округа №62 вместе с Уссурийском, Надеждинским, Хасанским, Октябрьским, Пограничным и Ханкайским районами. Первореченский и Советский район «прирежут» к Артемовскому округу №63, куда также войдут города Большой Камень, Спасск, Фокино и Михайловский, Спасский, Хорольский, Черниговский и Шкотовский районы. Остальная территория края - север, центр и юго-восток – будет включена в состав округа №64 с центром в Арсеньеве.

Таким образом, схема округов на выборах-2016 в Приморье кардинально меняется по сравнению с 2003 годом. Напомним, тогда Владивосток представлял собой единый округ, «дополненный» Артемом. Как полагают многие, именно такая нарезка округов вкупе с высоким уровнем протестных настроений в столице края позволила пройти в Госдуму экс-мэру краевого центра Виктору ЧЕРЕПКОВУ. Однако в будущем году Ленинский и Первомайский районы Владивостока, неизменно дающие самый низкий процент голосов за провластных кандидатов, уравновесят западными районами Приморья, на федеральных выборах генерирующими рекордные проценты за ту же «Единую Россию».

Отметим, что «разделению» на будущих выборах и объединению с сельскими территориями подвергнутся практически все крупные города России. Исключение составят Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, представляющие собой отдельные субъекты федерации. Госдума должна утвердить представленную Центризбиркомом схему округов в срок до 5 декабря. Нарезка утверждается на срок 10 лет и, таким образом, будет действовать и на думских выборах 2021 года.

Досье "Золотого Рога": Согласно схеме ЦИК, в общей сложности на Дальнем Востоке в 2016 году будет избрано 12 депутатов-одномандатников. Приморский край получит наибольшее представительство - трех депутатов в Госдуме, Хабаровский край - двух, причем Хабаровск также будет поделен между двумя разными округами. По одному депутату представят Еврейскую АО, Магаданскую, Амурскую и Сахалинскую области, Камчатский край, Якутию и Чукотку.

МНЕНИЕ

Василий УСОЛЬЦЕВ, первый вице-губернатор Приморья, победитель выборов в Госдуму 2003 г. по одномандатному округу № 51:

- Решение вернуть одномандатников в думу - совершенно правильное. Работая в Госдуме, я мог сравнить работу депутатом по округу и по списку. Стимулов работать на территории у депутата-одномандатника значительно больше, чем у депутата, избранного по списку партии, – какой бы уважаемой эта партия ни была. В одномандатных округах идет более сложная и конкурентная борьба, а избирательная кампания разворачивается более интересно. Поэтому там побеждает сильнейший кандидат, и стимулов работать непосредственно с избирателями у него больше. Считаю, что Государственная дума как орган власти после возвращения одномандатников станет более профессиональной.

Что касается людей и округов: был бы округ - а кандидаты найдутся. Мы видим достаточно большую активность даже на муниципальном уровне: люди готовы испытать себя в таком непростом деле, как выборы. К тому же люди в Приморском крае более активны политически, чем в «средневзвешенном» субъекте РФ, яркие личности присутствуют как среди опытных политиков, так и среди подросшей «молодежи». Отдельных фамилий называть не буду, но я вижу людей, которые могли бы попытаться пойти по этим округам.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.