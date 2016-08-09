Наказы избирателей - приоритет в работе Думы Владивостока

Пожелания владивостокцев помогают улучшать городскую среду

Состояние объектов ЖКХ и городской инфраструктуры - самый объемный блок проблем, который приходится решать депутатам Думы Владивостока повседневно, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Благо жители столицы Приморья обращаются по данным вопросам каждый день. Народные избранники рассказали «Золотому Рогу», как по результатам работы с наказами избирателей постепенно изменяется к лучшему городская среда.

Людмила ТАРАН, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству:

- Наказы избирателей помогают сделать родной город уютным, чистым и благоустроенным. Люди показывают депутатам направления, на которые необходимо обратить внимание, чтобы сделать Владивосток более комфортным для проживания. Работа по формированию перечня наказов идет в течение всего года. Когда поступают обращения от жителей, мы проводим анализ: не пересекаются ли наказы с уже запланированными работами в городе, выполнимы ли с финансовой точки зрения. Так, с 1 мая по 1 июня ко мне обратился 101 человек с письменным обращением, на которое я должна дать ответ. Тематика вопросов крайне разнообразна: затопление подвалов, ямы на дорогах, разрушенные лестницы, незаконно построенные гаражи, которые хозяева не спешат сносить. 50% наказов избирателей касаются проблем жилых домов - освещения, ремонта подъездов и кровли, обновления канализационных сетей. Естественно, мы реагируем, и есть результат.

Благодаря наказам на моем округе осталось всего 5-7% неотремонтированных лестниц. Самым важным я бы назвала наказ по замене ливневой канализации в районе ул. Фадеева. После тайфуна «Джуди» в 1989 году эту ливневку не чистили и не ремонтировали. Естественно, что она пришла в ненадлежащее состояние, и при каждом ливневом дожде район «тонул». При поддержке всего депутатского корпуса мы смогли решить эту проблему. Вообще, ситуацию в содержании района Фадеева удалось изменить к лучшему: мы прочистили ливневую канализацию, заменили бордюрные камни, провели освещение, восстановили центральные проезды. Сейчас на улице красиво и зелено. Я с удовольствием провожу в этом районе встречи с людьми, мероприятия. Когда меня избрали депутатом, я лично прошла по всему округу, проверила лестницы, бордюрные камни. Составила для себя список наиболее острых проблем, по которым последовательно работаю.

Николай ГОЛОЯД, председатель комитета по городскому хозяйству:

- Работа городского хозяйства должна идти без излишнего пафоса, в штатном режиме. Когда транспорт выходит на маршруты, а вечерами улицы освещены, думать о работе депутатов горожанам нет нужды. Я бы сказал, у нашего комитета, по сравнению с прочими, меньше теоретической работы и больше практической. На заседаниях рассматриваются те вопросы, которые лежат на поверхности: улицы и трубы, дороги и мусор, благоустройство придомовых территорий и многое другое. Город живет полной жизнью, и планы по его развитию у нас достаточно большие. Хотя приходится соизмерять наши планы с возможностями бюджета, за прошедшие годы мы добились значимого прогресса в приведении в порядок ливневой канализации. Сейчас приведено в порядок около 30% от всех ливневых сетей. Мы постоянно закладываем средства в бюджет на инвентаризацию, проектирование новых либо реконструкцию старых сетей. Если сравнивать с 2012 годом, то шквал жалоб от граждан постепенно спадает. Важную роль сыграли новые технологии: вместо металлических люков мы стали устанавливать пластиковые.

Дмитрий ПЕНЯЗЬ, заместитель председателя Думы Владивостока:

- Большая часть обращений жителей города, которые мы рассматриваем, - это вопросы ЖКХ. Ремонт крыш, подъездов, канализации и тому подобное. Данное направление всегда актуально. Впрочем, радует, что изменился тон обращений по данным вопросам. Раньше депутата в большинстве случаев привлекали в качестве своеобразного третейского судьи: мы должны были разобраться, кто прав, а кто - нет. Сегодня к нам поступают заявки на перспективное планирование развития территории, а люди помогают своеобразным народным контролем качества выполненных работ. И это важно! Благодаря активной помощи наших горожан планомерно продвигаются ремонт внутриквартальных дорог, лестничных маршей, подпорных стен, обеспечение освещения на улицах и многие другие важные вопросы.

Дмитрий ЛЕГКИЙ, заместитель председателя комитета по социальной политике и делам ветеранов:

- Четвертый год являюсь депутатом думы Владивостока по округу

№9. Все проблемы, с которыми ко мне обращались избиратели, считаю важными. Это ремонты внутриквартальных дорог и лестничных маршей, установка автобусных павильонов, работа с районными и городскими общественными организациями. Особенно горд за то, что мне удалось решить вопрос, который до того безрезультатно обсуждался на протяжении нескольких лет. Это строительство тротуара от Театра оперы и балета до ул. Черемуховой, 7. Вопрос наконец-то решен. Дети, пенсионеры, жители района могут безопасно передвигаться по данному участку дороги.

Ярослав ЛИВАНСКИЙ, депутат Думы Владивостока:

- Ежегодно по наказам избирателей составляется перечень работ по ремонту объектов городского хозяйства, на которые распределяются бюджетные средства. Много приходит просьб установить скамейки и урны для отдыха горожан в скверах, парках, на придомовых территориях. Мы стараемся изыскивать возможность решать подобные просьбы жителей, хотя возможности бюджета ограничены. Хочу дать совет: если есть проблемный участок, надо ежегодно включать его в перечень наказов своему депутату. При распределении бюджетных средств на следующий период работы по наказам обязательно рассматриваются.

Константин ЦЫБУЛИН, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам:

- Есть целый ряд вопросов городского хозяйства, решением которых я доволен. Таких, как покупка муниципальных автобусов Volkswagen. Они доступны и экономичны - оптимальный для нас вариант по соотношению «цена - качество». Одним из главных условий было то, что водителями на этих маршрутах могут быть только жители России. Это важно с точки зрения трудоустройства местного населения. Также мы создали альтернативу коммерческим перевозчикам. Предприниматели осознали, что надо подтягивать уровень обслуживания, иначе пассажиры просто от них уйдут. Добились повышения сервиса и комфорта для пассажиров.

Юрий ЛЕОНТЬЕВ, депутат Думы Владивостока:

- Наверное, неудивительно, что ко мне, как к человеку, который много лет руководит популярной спортивной секцией, больше всего вопросов по развитию спорта в городе. Спрашивают, какие существуют возможности заниматься спортом у инвалидов. Есть программа «Доступная среда», согласно которой во Владивостоке все спортивные сооружения, в том числе и спорткомплексы, должны быть дооборудованы для возможности подъездов и входа в них, прохода к спортзалам, раздевалкам, туалетам для различных категорий инвалидов, в том числе и инвалидов на колясках. По многим видам спорта для инвалидов созданы спортивные команды, которые с успехом защищают честь города, края и страны на соревнованиях разного ранга. В городе с 2015 года успешно реализуется пилотный проект «Самбо в школу» на базах школ №№ 46, 59, 72, 77, 16, 76, 80, 54. Приморский краевой институт дополнительного профессионального образования провел курсы переподготовки для 34 учителей физической культуры, тренеров-преподавателей и преподавателей ОБЖ по программе «Физическая культура и спорт. Самбо в школу». Также Приморский край предварительно включен в список субъектов РФ для проведения апробации элементов самбо IV–VI ступеней комплекса ГТО.

Константин СЕРГЕЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.