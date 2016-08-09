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Бывший пилот "Владавиа" сел за штурвал Спасска
Период политической неопределенности в Спасске-Дальнем завершился, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Избранные три месяца назад депутаты городской думы 3 августа избрали нового главу города. На смену отставному чекисту и экс-директору «Дальэнергосбыта» Вадиму МИРОНЕНКО пришел «варяг» - спикер думы Артема Вячеслав КВОН. Следующим этапом кадровых перестановок на муниципальном уровне в Приморье должно стать обновление местной власти Артемовского городского округа.
Второй этап конкурса состоялся 3 августа. И в этот же день депутаты местной думы на своем заседании выбрали нового главу из двух кандидатов, предложенных комиссией: конкуренцию Вячеславу Квону на этой стадии должна была составить, но не составила педагог дополнительного образования Галина ЧАЮН. За нового главу, которым стал спикер думы Артема, спасские депутаты проголосовали единогласно. Отметим, что ранее Квон был включен в кадровый резерв губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.
Уже на следующий день после избрания главой Спасска Вячеслав Квон сложил с себя полномочия спикера думы Артема. Временно исполняющим обязанности председателя стал Владимир ВЫДРЕНОК, возглавлявший представительный орган с 2006 по 2012 годы. Ожидается, что нового спикера депутаты выберут после того, как со своим кандидатом на этот пост определится местное отделение «Единой России» - партия имеет квалифицированное большинство в думе АГО. Среди возможных преемников «переехавшего» в Спасск Вячеслава Квона источники «ЗР» называют также бывшего директора артемовского МУП «Пассажирские перевозки» Анатолия БАДЕЛЯ, который работает в гордуме Артема еще с 2002 года.
Добавим, что в случае удачного для главы АГО Владимира НОВИКОВА исхода выборов в Государственную думу смена власти произойдет и на уровне главы города. По информации «ЗР», наиболее вероятными кандидатурами на пост главы Артема являются вице-губернатор Приморья Сергей СИДОРЕНКО и первый заместитель мэра Александр АВДЕЕВ.
Досье "Золотого Рога": Вячеслав Квон родился 31 июля 1964 года в поселке Тавричанка Надеждинского района Приморья. Трудовую деятельность начал в Тавричанском шахтостроительном управлении в качестве электрослесаря. В 1986 году получил высшее образование в Актюбинском высшем летном училище гражданской авиации по специальности «эксплуатация воздушного транспорта», с 1986 по 1999 годы являлся пилотом 145-го летного отряда (впоследствии – ОАО «Владивосток Авиа»). С 1999 по 2012 годы руководил рядом коммерческих предприятий. Депутатом думы Артема впервые избран в 2008 году, а с 2012 по 2016 годы являлся ее председателем.
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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