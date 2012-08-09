С губернатором Приморья можно пообщаться накоротке

Ежедневно через сайт губернатору Приморского края Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ приходит порядка 30-40 обращений граждан. Каждое рассматривается, а обратившийся получает ответ.

Всего с момента начала работы сайта mikl.primorsky.ru к губернатору обратилось более 5,5 тыс. человек. Также учитываются обращения и в "Твиттер" Владимира Миклушевского. Одно из обращений касалось порядка награждения Почетной грамотой Законодательного Собрания Приморского края.

Как следует из ответа спикера ЗС ПК Виктора ГОРЧАКОВА губернатору, Почетная грамота ЗС ПК является поощрением за заслуги в содействии проведению социально-экономической политики, развитию местного самоуправления и пр. Кстати, к грамоте полагается подарок в денежной или натуральной форме в размере: для физических лиц 4 тыс. рублей, юридических – 100 тыс.

Ответ был переслан обратившемуся жителю края.

«Золотой Рог».