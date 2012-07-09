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Приморье перечислит 10 млн руб. пострадавшим во время наводнения в Краснодарском крае

09 Июля 2012, 12:25 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля, ZRPRESS. 9 июля на территории Приморского края в связи с трагическими событиями в Краснодарском крае приспущены государственные флаги. В регионе отменены все праздничные и развлекательные мероприятия.

Губернатор Владимир Миклушевский от имени всех приморцев выразил соболезнование главе администрации Краснодарского края Александру Ткачеву.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими событиями, унесшими жизни людей в результате стихийного бедствия. В этот тяжелый час мы скорбим вместе с вами, разделяем боль и горе, постигшее родных и близких погибших и пострадавших в этой страшной трагедии», - говорится в телеграмме.

Из резервного Фонда администрации Приморского края пострадавшим во время наводнения будет выделено 10 миллионов рублей и перечислена заработная плата сотрудников администрации Приморского края за один рабочий день. Кроме того, на территории региона, в «единых социальных окнах», в отделах социальной защиты населения, в филиалах и отделениях приморского центра социального обслуживания населения, открыты пункты по сбору вещей для пострадавших, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Напомним, в ночь с 6 на 7 июля в результате ливневых дождей в Краснодарском крае произошло наводнение, в результате которого пострадали десятки тысяч человек, повреждены более 5 тысяч жилых домов, 250 - полностью разрушены стихией. По последним данным, в результате трагедии погиб 171 человек.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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