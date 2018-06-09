В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки

Проводить досрочные выборы губернатора Приморья краевая Избирательная комиссия будет в обновленном составе

Постановлением врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО с 1 июня от обязанностей члена ИК ПК с правом решающего голоса освобожден Давыд ГУБАРЬ.

Ожидается, что вакансию заполнят в ближайшее время: прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена краевой избирательной комиссии по «губернаторской» квоте завершился 11 июня. Ранее изменения произошли в руководстве крайизбиркома: в мае пост зампреда комиссии по состоянию здоровья покинула Лариса ОРЛОВА, которая продолжит работать в качестве члена ИК ПК с правом решающего голоса. В должности заместителя председателя ее сменил секретарь ИК ПК Роман ОХОТНИКОВ. В свою очередь, новым секретарем комиссии стала Наталья КАМАЕВА.

Добавим, что полномочия по организации и проведению дополнительных выборов в Законодательное Собрание по округам №6 и №4 возложены на территориальные избиркомы Уссурийска и Фрунзенского района Владивостока и Уссурийска соответственно.