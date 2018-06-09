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Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
Торжественная церемония вступления в должность главы города состоялась в субботу, 9 июня. В мероприятии принял участие вице-губернатор Приморья Дмитрий Братыненко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
После оглашения решения городской Думы об избрании главы Борис Гладких принёс присягу.
Вице-губернатор региона Дмитрий Братыненко от имени врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко поздравил Бориса Гладких со вступлением в должность.
«Вам предстоит направить все свои знания, энергию и опыт на процветание города Находки, приложить все силы для того, чтобы сделать город комфортным и привлекательным для жизни. Уверен, вы оправдаете доверие своих коллег, горожан, успешно реализуете социально значимые планы, замыслы в интересах жителей города Находки», – говорится в приветственном адресе врио губернатора.
В свою очередь Борис Гладких поблагодарил присутствующих за оказанное высокое доверие и обозначил приоритеты предстоящей работы. В числе первоочередных задач – конструктивный диалог с гордумой и краевой Администрацией, решение проблемы угольной пыли.
«Я считаю, что глава города – это не политик. Это, прежде всего, хозяйственник. Он должен решать все вопросы, от ЖКХ до наполняемости бюджета», – подчеркнул новый глава Находки.
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