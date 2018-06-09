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Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
Заксобрание Приморья официально назначило досрочные выборы губернатора и довыборы депутатов
Законодательное Собрание Приморья официально назначило досрочные выборы губернатора Приморского края, а также дополнительные выборы в краевой парламент по округам №4 и №6. Определить, кто возглавит регион и займет места в ЗС ПК, приморцы смогут в Единый день голосования 9 сентября, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Решения о назначении выборов были приняты в ходе внеочередной сессии Законодательного Собрания в минувшую пятницу, 8 июня. На том же заседании было утверждено количество лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность губернатора Приморского края. Для прохождения «муниципального фильтра» претендентам на главный в крае пост нужно собрать 142 подписи глав и депутатов в городских округах, муниципальных районах и городских (сельских) поселениях, в том числе 33 подписи глав городов (районов) и депутатов городских (районных) дум. При этом кандидат должен быть поддержан главами или депутатами не менее чем в 26 из 34 муниципальных образований края.
Отметим, что крупнейшие политические структуры Приморья уже практически определились с датами проведения конференций по выдвижению своих кандидатов на пост губернатора. Региональное отделение «Единой России» соберется для решения этого вопроса 30 июня, КПРФ – 23 июня. «Справедливая Россия» и ЛДПР намереваются выдвинуть кандидатов на должности губернатора и депутатов в начале июля.
Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Так какие два депутата?