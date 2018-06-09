Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владимир Путин пригласил лидера КНР на ВЭФ в Приморье
Во время рабочего визита в Китай Президент России Владимир Путин пригласил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня принять участие в Восточном экономическом форуме, который традиционно пройдет в сентябре в Приморье, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.
В пятницу, 8 июня, Президент России прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина. Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в составе российской делегации также принял участие в ряде официальных мероприятий.
В рамках рабочей поездки, главы государств подписали и обнародовали Совместное заявление Китайской Народной Республики и Российской Федерации. По линии министерств, ведомств и предприятий также подписан целый ряд важных документов о сотрудничестве.
Кроме того, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину орден Дружбы КНР. Президент России стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой государственной награды Китая.
«Хотел бы поблагодарить за столь почетную награду. Рассчитываю на дальнейшую совместную работу по углублению российско-китайского стратегического взаимодействия во имя процветания и благополучия народов Российской Федерации и Китайской Народной Республики», – отметил Владимир Путин.
Президент России подчеркнул, что взаимодействие России и Китая носит стратегический характер и основано на принципах равноправия, добрососедства и доверия.
«Ждем Председателя КНР в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке», – заявил Владимир Путин.
Добавим, что 2018 и 2019 годы объявлены лидерами России и Китая Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.
Напомним, в этом году Восточный экономический форум пройдет в Приморье с 11 по 13 сентября.
Новости тематики
- Владимир Путин пригласил лидера КНР на ВЭФ в Приморье
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства
- На Русском создадут крутую песочницу
- Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
- Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
- Самый южный район Приморья еще на несколько месяцев останется с врио
- Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район
- Бизнес встретился с новым главой Приморья
- Депутаты Приморья отгородятся от агентов
- Дела экс-мэра Владивостока изучают сразу в двух городах
Новости раздела
- Владимир Путин пригласил лидера КНР на ВЭФ в Приморье
- Приморский край определился с датой выборов губернатора
- Глава Приморья встретится с Президентом России в Китае
- Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."
- Оценку поставит время
- Приморцы больше не смогут выбирать мэров и глав администраций
- Ким и Путин могут встретиться во Владивостоке
- "Кандидаты в кандидаты" прошли партийный отбор
- Приморье ударно поработало на ПМЭФ
- Две стороны одной медали
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Россияне должны молиться на повышение пенсионного возраста
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
- На овощном рынке Приморья грядет большой передел
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Путину задали острый вопрос из Владивостока