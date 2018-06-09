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Владимир Путин пригласил лидера Китая во Владивосток

09 Июня 2018, 08:32 | Приморье

Во время рабочего визита в Китай Президент России Владимир Путин пригласил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня принять участие в Восточном экономическом форуме, который традиционно пройдет в сентябре в Приморье, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.

В пятницу, 8 июня, Президент России прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в составе российской делегации также принял участие в ряде официальных мероприятий.

В рамках рабочей поездки, главы государств подписали и обнародовали Совместное заявление Китайской Народной Республики и Российской Федерации. По линии министерств, ведомств и предприятий также подписан целый ряд важных документов о сотрудничестве.

Кроме того, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину орден Дружбы КНР. Президент России стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой государственной награды Китая.

«Хотел бы поблагодарить за столь почетную награду. Рассчитываю на дальнейшую совместную работу по углублению российско-китайского стратегического взаимодействия во имя процветания и благополучия народов Российской Федерации и Китайской Народной Республики», – отметил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что взаимодействие России и Китая носит стратегический характер и основано на принципах равноправия, добрососедства и доверия. «Ждем Председателя КНР в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке», – заявил Владимир Путин.

Добавим, что 2018 и 2019 годы объявлены лидерами России и Китая Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.

Напомним, в этом году Восточный экономический форум пройдет в Приморье с 11 по 13 сентября. 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: вэф  си цзиньпин  приморье  китай  Путин  КНР  президент  тарасенко  международное сотрудничество  Россия 



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