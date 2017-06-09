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Находкинскому мэру нашли меру

09 Июня 2017, 17:12 | Приморье

Официальный старт кампании по выборам нового созыва Думы Находки состоится в условиях обострения конфликта за кресло градоначальника. Действующий глава НГО Андрей ГОРЕЛОВ на днях был дисквалифицирован судом на год, но продолжил исполнять полномочия мэра и сам обвинил прокуратуру в нарушении закона, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Основанием для возбуждения административного дела, повлекшего за собой столь жесткие меры, стало длительное не опубликование документа о внесении изменений и дополнений в устав Находки, которое уточняло требования к главе НГО при реализации им полномочий. В начале мая 2017 года прокуратурой НГО Андрею Горелову было внесено представление об устранении нарушений законодательства, но и после него указанный МПА не был официально опубликован. Тогда городской прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ, и 8 июня суд привлек Горелова к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на 1 год. Впрочем, решение суда в законную силу пока не вступило, а сам находкинский градоначальник уже заявил о намерении его обжаловать в краевом суде. Более того, Андрей Горелов пошел на эскалацию конфликта, обвинив прокуратуру в нарушении законодательства.

«Позиция главы и администрации городского округа однозначна: поправки были зарегистрированы Министерством юстиции с грубейшими нарушениями. Законодательством установлена обязанность главы муниципального образования направлять на регистрацию в органы юстиции решения представительного органа, касающиеся поправок в Устав. Таких полномочий не предоставлено никому, кроме главы. В данном же случае часть документов для регистрации была представлена лицами, не имеющими на то вообще никаких прав. Показательно, что прокуратура не усмотрела в этом нарушений, хотя была поставлена об этом в известность», - отмечается в официальном сообщении на сайте администрации НГО. – «Кроме того, есть все основания не доверять предоставленным для регистрации вне установленного порядка документам. Предыдущее направление пакета принятых поправок закончилось следующим фактом: неизвестные лица совершили подлог документов (заменены решения Думы), о чем поставлен в известность прокурор города Находки. И вновь правоохранители не увидели нарушений – по крайней мере, никаких попыток установить, кто и когда подменил документы, не предпринято. Незаконные действия Минюста обжалованы в Ленинском районном суде города Владивостока. Точка в этом деле еще не поставлена».

Напомним, что бывший транспортный прокурор Находки Андрей Горелов возглавил город в феврале минувшего года, когда местные депутаты, выбирая главу администрации по итогам конкурса, неожиданно «прокатили» лояльного краю Олега КОЛЯДИНА. Ввиду этого, а также из-за постоянных конфликтов в находкинских элитах, положение нового градоначальника с самого начала было неустойчивым. Претензии к нему были как со стороны силовиков, так и со стороны местных и краевых депутатов.  

К слову, недавно депутаты Думы НГО утвердили поправки в городской Устав, прописав в нем норму о том, что в случае досрочного прекращения полномочий главы города, его заключения под стражу или временного отстранения от должности, его полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации Находки, а в случае отсутствия последнего – первый заместитель председателя Думы НГО. Однако Андрей Горелов наложил на эти поправки вето, и депутаты решили вернуться к вопросу об исполнении обязанностей на следующих заседаниях.

Андрей СЕРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: единая россия  приморье  праймериз  мэр  выборы  Находка  кандидат  конфликт  Минюст 



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