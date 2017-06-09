В Приморье суд отстранил главу муниципального города на год

Суд дисквалифицировал на год главу Находкинского городского округа основанием для возбуждения дела об административном правонарушении послужило игнорирование законных требований прокурора по исполнению возложенной на указанное должностное лицо обязанности по опубликованию зарегистрированного муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования.

Так, в апреле 2017 года в администрацию Находкинского городского округа поступило зарегистрированное управлением Министерства юстиции по Приморскому краю решение Думы Находкинского городского округа от 27.01.2017 № 1071-НАП «О внесении изменений в Устав Находкинского городского округа», которым были дополнены требования к главе Находкинского городского округа при реализации им своих полномочий.

Вместе с тем, в нарушение установленного Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» срока опубликования зарегистрированного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, указанный нормативный акт в официальном источнике не опубликован.

В связи с выявленными нарушениями в начале мая 2017 года прокуратурой города главе администрации Находкинского городского округа внесено представление об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

По результатам рассмотрения представления законные требования прокурора не исполнены, конкретные меры по устранению допущенных нарушений федерального законодательства не приняты, нормативный правовой акт в официальном источнике не опубликован.

В связи с умышленным невыполнением требований прокурора, вытекающих из его полномочий, прокурором города в отношении главы Находкинского городского округа возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ. По итогам его рассмотрения суд привлек указанное лицо к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на 1 год.

Решение суда в законную силу не вступило.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.