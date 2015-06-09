Уссурийцы проинспектировали работу власти

Встреча приморцев и власти лицом к лицу привела к практическому разрешению наболевших вопросов, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Конструктивный диалог с жителями Уссурийского городского округа состоялся в начале июня, в ходе выездного заседания комиссии Регионального политсовета Приморского регионального отделения Партии «Единая Россия» по работе с обращениями граждан к Председателю Партии Д.А. МЕДВЕДЕВУ.

Накопившиеся проблемы уссурийцев решали вице-губернатор Приморского края Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, председатель комиссии РПС Ольга ЗАБЕЛИНА, депутат ЗС ПК Сергей ИЩЕНКО, представители краевых органов исполнительной власти, руководители УГО и депутаты местной Думы. Проведение выездного заседания в Уссурийске по традиции было инициировано членом Регионального политсовета ПРО партии «Единая Россия» Сергеем Ищенко.

С его подачи подобные встречи власти и приморцев стали регулярными, в частности уссурийцы не раз проводили таким образом «экспертизу власти». В этот раз заседание было приурочено к Международному дню защиты детей, поскольку вопросов, связанных с защитой материнства и детства, в т.ч. многодетных семей, поддержкой образовательных учреждений Приморья для детей-сирот, накопилось много.

«Решать проблемы наших избирателей всегда легче, опираясь на партийное плечо своих соратников, - говорит Сергей Ищенко. - У «Единой России» мощный ресурс, объединяющий и законодателей, и должностных лиц, и общественных деятелей. При этом на комиссиях Регионального политсовета с лиц самого высокого должностного ранга спрашивается как с партийцев, это принципиальная позиция «Единой России». И я благодарен присутствующим сегодня здесь коллегам за поддержку в решении проблем уссурийцев. Если говорить о теме заседания, то, как вы знаете, нашей партией разработан мощный проект в сфере материнства и детства - «России важен каждый ребенок». Приморье одним из первых включилось в его реализацию. Приоритетность проекта активно поддерживает губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, и я считаю очень важным, что наш партийный проект в крае переведен в плоскость конкретных решений, в том числе и законодательных. В то же время, как неоднократно подчеркивала секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Людмила ТАЛАБАЕВА, реализовать его мы сможем только общими усилиями - вместе с исполнительной властью, общественными организациями, бизнесом, стараясь меньше говорить и больше делать».

Животрепещущих вопросов у уссурийцев накопилось много. В первую очередь члены Комиссии обсудили выполнение решений предыдущего выездного заседания. В частности - как продвинулось решение вопроса о реконструкции автодороги от ОАО «Примснабконтракт» до села Глуховка. Депутат ЗС ПК от УГО Сергей Ищенко бьется над проблемой уже три года, отправив 15 запросов в разные инстанции, и каждый год дорожники клянутся, что приступят к асфальтированию дороги, но в итоге уведомляют о невозможности исполнения обещанного. Комиссия решила подготовить обращение к губернатору Владимиру Миклушевскому с просьбой оказать содействие в решении вопроса.

Немало дискуссий вызвал и вопрос о восстановлении дорог, разрушенных техникой ОАО «Спецгазавтотранс» еще в 2009 году во время работ по прокладке газопровода через села Уссурийского городского округа - Кондратеновку, Баневурово и Заречное. На это газовиками было выделено 15 млн руб., но работы дорожниками выполнены лишь частично. Ситуация дошла до абсурда. Представители дорожных служб уверяют, что дороги восстановлены, а жители сел пытаются доказать, что дальше гарантийных писем дело не пошло. В итоге в ближайшее время будет создана контрольная группа из членов Комиссии, депутатов ЗС ПК и руководства Департамента дорожного хозяйства, члены которой лично проедут по вызвавшим спор сельским дорогам и поставят точку в наболевшем вопросе.

Не менее горячее обсуждение вызвал вопрос о проблемах предоставления земли многодетным семьям на сельских территориях в местах их постоянного места жительства в соответствии с краевым законом «О бесплатном предоставлении земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края». Сразу несколько многодетных матерей пришли на заседание Комиссии высказаться о наболевшем. Возможные пути решения проблем им помогали найти глава администрации Уссурийского городского округа Евгений КОРЖ, Председатель Думы г. Владивостока Елена НОВИЦКАЯ, член комиссии РПС Павел ГЕТМАН, представитель департамента земельных и имущественных отношений АПК Илья ТЕРЕХОВ и другие участники заседания.

Следующий вопрос касался выделения дополнительных средств на ремонт объектов краевой собственности на территории УГО - КГОБУ «Уссурийская специальная (коррекционная) школа», КГБУ «Уссурийская специальная (коррекционная) школа-интернат» и КГОБУ «Детский дом г. Уссурийска». Все три учреждения нуждаются в дополнительном финансировании для проведения ремонтно-строительных работ. Например, в Уссурийской коррекционной школе, находящейся в здании 1917 г. постройки, капитального ремонта не было с 1985 года. Сергей Ищенко выступил с инициативой о дополнительном выделении из краевого бюджета 14 млн рублей для детского дома г. Уссурийска и двух коррекционных школ, что было поддержано коллегами по партии и краевой исполнительной властью.

Для того чтобы члены Комиссии лично убедились в том, как, чем и в каких условиях живут воспитанники одного из учреждений, которым они решили помочь, Сергей Ищенко пригласил их в детский дом Уссурийска – кстати, самый большой в крае, – где живут 167 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Директор Игорь ЖОВНЕРЕНКО, которого здесь уважительно называют «батей», провел экскурсию по детскому дому. Перед гостями выступили участники вокальной группы и ансамбля народного танца «Лазурь». А еще этот детский дом славится командой по мини-футболу, которая как раз вернулась с международного турнира, из Сочи (отбор был жесточайший: из 900 команд в Сочи отправилось всего 9). Вице-губернатор Татьяна Заболотная заверила ребят, что об их спортивных подвигах хорошо осведомлен губернатор Владимир Миклушевский, и вручила им подарки от футбольного клуба «Луч». Также воспитанники получили подарки от региональной приемной Партии «Единая Россия» и Приморского благотворительного краевого фонда «Мама». А лучшие работники детского дома - грамоты и благодарности от ЗС ПК.

И, наконец, финальным аккордом выездного заседания стало посещение пищевого холдинга «Никольск», возглавляемого Сергеем Ищенко. Сергей Анатольевич лично провел гостей по цехам предприятия, которое и в условиях кризиса продолжает следовать политике социальной ответственности и доступности продукции для приморцев. За круглым столом гости обсудили программы социальной направленности в пищевой индустрии, уже прошедшие апробацию в холдинге «Никольск», и возможность их применения на других производствах Приморья.

Словом, диалог уссурийцев и власти оказался весьма продуктивным. Предложенный «единороссами» формат отлично работает, и уссурийцы рассчитывают на продолжение.

Екатерина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.