Находка с новым бюджетом

На очередном заседании Находкинской городской думы во втором и третьем чтениях принят бюджет Находкинского городского округа на 2006 год. Находка стала первым городом в Приморье, утвердившим предстоящую смету муниципальных доходов и расходов.

Депутаты утвердили доходную часть бюджета Находки на следующий год в размере 1 279,221 млн руб. Собственные налоговые и неналоговые доходы, согласно бюджету, составят 709,471 млн руб. От вышестоящих бюджетов в виде дотаций и субвенций на исполнение государственных полномочий предполагается получить более 390 млн руб. Дотация из краевого фонда финансовой поддержки мунобразований установлена для Находки в сумме 32,7 млн руб. Дефицит бюджета составит традиционные 10% от суммы собственных доходов, или в денежном выражении - 84, 986 млн руб.

По информации начальника финансового управления администрации Находки Ольги АФАНАСЬЕВОЙ, в бюджете Находки на 2006 год сохранена тенденция роста всех абсолютных показателей, что обусловлено в основном ожидаемым уровнем инфляции на предстоящий год. Что касается расходной части бюджета, в будущем году она составит 1 364,207 млн руб. Расходы капитального характера, утвержденные в сумме 52,248 млн руб., в следующем году будут направлены на софинансирование краевых программ по строительству полигона твердых бытовых отходов и плавательного бассейна, переселения граждан из ветхого жилья, а также капитальный ремонт жилого фонда. 62,4 млн руб. предусмотрено на благоустройство - строительство и содержание автодорог, освещение и озеленение улиц городского округа. На образование выделено 570,5 млн руб, здравоохранение -191,8 млн, культуру и искусство - 66 млн руб. На 10% по сравнению с 2005 годом увеличены расходы на физкультуру и спорт. В предстоящем году они составят 17,8 млн руб., из которых 10,1 млн руб. пойдет на поддержку деятельности футбольного клуба "Океан". На молодежную политику выделено 3 млн руб.