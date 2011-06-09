Получится ли хоккейная команда из голодных школьников?

7 декабря, комитет по социальной политике и защите прав граждан краевого ЗС будет рассматривать законопроект Владимира МАСЛОВСКОГО. Депутата от двух сельских районов - Ханкайского и Пограничного волнует питание детей в сельских школах.

Школьное питание давно стало притчей во языцех. Ученики хотят, чтобы было вкусно, родители - дешево и полезно, а повара стараются за минимальную сумму буквально сварить кашу из топора.

Суть дела. На недавней ноябрьской сессии приморские депутаты приняли в первом чтении законопроект "О бесплатном питании детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях". Первое чтение конкретных цифр не предполагает, но по депутатским коридорам бродит сумма в несколько сот миллионов рублей. "Найти столько на кормежку юных приморцев в школах будет весьма проблематично, а скорее, невозможно", - так утверждают депутаты, ссылаясь на приватные разговоры с вице-губернатором Александром КОСТЕНКО. Тем более что депутаты исправили оплошность и выделили-таки 47 млн 580 тыс. руб. на питание детей из малообеспеченных семей и подростков, обучающихся в ПТУ, согласившись с логикой губернатора, что в системе начального профобразования дети шибко богатых родителей не учатся.

Владимир Масловский, основываясь на своем депутатском чутье, не уверен в том, что деньги на питание всех школьников будут исполнительной властью найдены, поэтому внес законопроект "Об организации бесплатного питания детей, обучающихся в начальных классах общеобразовательных учреждений Приморского края, находящихся в сельской местности".

Чем обернулась политика укрупнения школ в селе для учащихся? Тем детям, в чьем селе школа признана неперспективной и закрыта, встать надо примерно на час раньше, чем их сверстникам из перспективных сел, чтобы успеть на автобус, который отвезет их в укрупненную школу. Сомнительно, подняв ребенка на заре, впихнуть в него, сонного, бутерброд или кашу, хотя в нищих деревнях и родители, как правило, без работы и бутербродов. Зато потом получается, что младшеклассники ждут своих старшеклассников еще два урока, чтобы школьный автобус повез их домой. Вот и получается, что малышня нередко до вечера голодная остается.

В законе "Об образовании" прямо сказано, что директора школ несут ответственность за здоровье детей. Но ведь родители их не кормят потому, что работы у них нет на селе, а работы нет... Короче, в итоге власть получается виноватой... И тем более в таком разрезе спорен вопрос о приоритетах власти спорные. Что важнее для здоровья подрастающего поколения - строить ледовые дворцы или просто накормить ребенка?

Еще неизвестно, как будет с инициативой депутата Масловского, зато все известно с инициативами губернатора. Нынче модны социальные проекты, не только национальные, но и региональные. Для Приморья социальная направленность уперлась в строительство стадионов. "Динамо" не в счет - вывести стадион в высшую лигу никто не обещал, обещания касались только команды.

У имеющего репутацию в одних кругах "правдоруба", в других - человека, ну очень мешающего "цивилизованному бизнесу", депутата Николая МАРКОВЦЕВА свой взгляд на социальные приоритеты приморской власти: "Наша власть берется только за те проекты, где видит личную выгоду. Из денег на питание детей откатов не будет, да и кто эту рутинную работу власти заметит? А вот со строительства откаты большие получаются...".

Досье По инициативе губернатора в 2006 году будет выделено: на строительство плавательного бассейна в Артеме 54,955 млн рублей, бассейна в Находке - 73,7 млн рублей (мэрия старый бассейн продает, денег на ремонт нет. - - Прим. ред.), бассейн в Партизанске - 73,7 млн рублей, крытый каток в Уссурийске - 107,769, каток в Большом Камне - 99,8 млн и, наконец, на концертно-спортивный комплекс с ледовой ареной во Владивостоке - 53 млн рублей. Цены, замечу, не окончательные, поскольку строительство займет не один год, а выделены суммы только на 2006 год.

На этом фоне логичными и вовсе не маниловскими кажутся мечты краевой администрации о создании профессиональной хоккейной команды (а почему не по синхронному плаванию?). Вырастим мы своих Буре из учащихся укрупненных сельских школ или купим в НХЛ - это между прочим зависит от принятия закона "О бесплатном питании детей".

Cпециально для "ЗР".