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Предприниматели отмониторят депутатов
На последнем форуме предпринимательского сообщества края прозвучало предложение провести мониторинг работы депутатов Законодательного собрания. Точнее, проверить, какие законы были проведены текущим созывом в поддержку предпринимательской деятельности, а какие, напротив, ей повредили.
Это предложение публично, с трибуны, озвучила председатель ассоциации строительных организаций "Властра" Людмила ДАВЫДЕНКО. Инициативу поддержали Общественный Совет предпринимателей Приморья, Антикоррупционная коалиция Приморья и приморская правозащитная организация "Свобода выбора".
Непосредственно мониторингом займутся "Свобода выбора" и Антикоррупционная коалиция Приморья во главе с Виталием БЕРЕГОВСКИМ, адвокатом, членом Адвокатской палаты Приморского края. За рабочую модель такого исследования решено было взять опыт предпринимателей Томска. Весь год они отслеживали посещения сессий городской и краевой дум депутатами, вели запись, кто и за что голосовал. Анкетировали избирателей по избирательным округам, вели работу в общественных приемных депутатов.
По словам Людмилы ДАВЫДЕНКО, анализ работы приморского ЗС необходим, поскольку в октябре 2006 года грядут выборы и кое-кто из депутатов пожелает баллотироваться вновь.
- Мы понимаем, что оставить без внимания эти выборы нельзя. Предпринимательское сообщество просто хочет посмотреть, насколько результативны были эти депутаты. При желании предпринимательские объединения из районов края могут включиться в этот проект или же использовать результаты нашей работы. Что касается конкретики, под призмой каких именно проблемных вопросов проводить мониторинг - с позиции повышения тарифов или приватизации, или по какому-то другому критерию - мы еще не пришли к однозначному мнению.
Предприниматели надеются, что такой мониторинг "подстегнет" депутатов. Как сказал один из них: "Может быть, они хотя бы до окончания своего срока успеют сделать что-нибудь не только для своих компаний. Они всегда должны помнить, что сидят в депутатских креслах временно".
Председатель Общественного Совета предпринимателей Приморья Марина ШЕМИЛИНА обещает сделать электронную рассылку активной части предпринимательского сообщества края, проинформировав коллег об инициативе владивостокцев:
- Я всегда говорю предпринимателям и в районах, и в городе так: "Работа с депутатами после получения ими мандатов только начинается. Идите к ним на прием, отстаивайте свои позиции. Скажите, что вы приедете на думу и будете смотреть, кто и за что голосует!". Общественная активность деловых людей недостаточна. Только когда прижмет их лично. Посмотрите: когда повышались арендные платежи, мы говорили предпринимателям Владивостока: "Идите к своим депутатам!" Потом пошла приватизация - сегодняшний закон лишает арендаторов всяческих преимуществ при выкупе. А ведь Совет предпринимателей призывал сконцентрироваться на этой проблеме: нанять юристов, разработать порядок приватизации, внести его на рассмотрение краевого собрания. К сожалению, большинство промолчало и осознало опасность уже после принятия местной программы приватизации. Тишина была вплоть до первых аукционов. Со своей стороны Совет предпринимателей обратился к депутатам ЗС, и они выступили с инициативой в Госдуме. Выяснилось, что там уже находится схожий проект депутатов Волгограда: он не пройдет - будет запущен наш. Хотелось бы верить, что в проекте мониторинга предприниматели все-таки поучаствуют, для собственного же блага.
Антикоррупционная коалиция в лице Виталия Береговского и приморская правозащитная организация "Свобода выбора" в лице Владимира ЛИТВИНОВА взялись провести мониторинг. Не желая давать невыполнимых обещаний, они заявили, что отмониторят прежде всего владивостокских депутатов. Самого пристального внимания удостоятся "спальные" районы: мыс Чуркина, Тихая, Нейбута; Первореченский и Советский районы г.Владивостока.
В Приморском крае был принят закон "О государственных информационных ресурсах Приморского края и порядке предоставления информации органами государственной власти Приморского края". Это, по словам Виталия Береговского, существенно упростит задачу:
- С нашей точки зрения, вопрос не в том, кто и как голосует. Мы сформулировали его иначе: "Что из предвыборных обещаний действительно выполнено?" Любая информация, полученная в ходе осуществления этого проекта, будет полезна. Если кто-то из депутатов откажется с нами работать, согласитесь, избирателям есть над чем подумать. Мы ведь не ставим своей целью кого-то заклеймить или, напротив, кого-то похвалить. Все просто, две графы - "обещано" и "сделано".
Довести до общественности полученные в ходе анализа сведения берется "Свобода выбора". Опять же опираясь на опыт томичей. У тех широкий арсенал, как "привлечь внимание широкой общественности к деятельности депутатов (акции, шествия, митинги, круглые столы и т.д)". Владимир Литвинов же пообещал заинтересовать результатами общественного исследования СМИ и подготовить сайт "Свободы выбора". Там и будут опубликованы результаты в полном объеме.
- Работа будет проводиться в течение года, поэтому есть шанс на ее достоверность и непредвзятость. Сделаем анкету - опросник, привлечем студентов, поработаем с домовыми комитетами. Первый вопрос анкеты: "Кто ваш депутат?" И все сразу станет ясно.
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