www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Предприниматели отмониторят депутатов

09 Июня 2011, 00:49 | Приморье

На последнем форуме предпринимательского сообщества края прозвучало предложение провести мониторинг работы депутатов Законодательного собрания. Точнее, проверить, какие законы были проведены текущим созывом в поддержку предпринимательской деятельности, а какие, напротив, ей повредили.

Это предложение публично, с трибуны, озвучила председатель ассоциации строительных организаций "Властра" Людмила ДАВЫДЕНКО. Инициативу поддержали Общественный Совет предпринимателей Приморья, Антикоррупционная коалиция Приморья и приморская правозащитная организация "Свобода выбора".

Непосредственно мониторингом займутся "Свобода выбора" и Антикоррупционная коалиция Приморья во главе с Виталием БЕРЕГОВСКИМ, адвокатом, членом Адвокатской палаты Приморского края. За рабочую модель такого исследования решено было взять опыт предпринимателей Томска. Весь год они отслеживали посещения сессий городской и краевой дум депутатами, вели запись, кто и за что голосовал. Анкетировали избирателей по избирательным округам, вели работу в общественных приемных депутатов.

По словам Людмилы ДАВЫДЕНКО, анализ работы приморского ЗС необходим, поскольку в октябре 2006 года грядут выборы и кое-кто из депутатов пожелает баллотироваться вновь.

- Мы понимаем, что оставить без внимания эти выборы нельзя. Предпринимательское сообщество просто хочет посмотреть, насколько результативны были эти депутаты. При желании предпринимательские объединения из районов края могут включиться в этот проект или же использовать результаты нашей работы. Что касается конкретики, под призмой каких именно проблемных вопросов проводить мониторинг - с позиции повышения тарифов или приватизации, или по какому-то другому критерию - мы еще не пришли к однозначному мнению.

Предприниматели надеются, что такой мониторинг "подстегнет" депутатов. Как сказал один из них: "Может быть, они хотя бы до окончания своего срока успеют сделать что-нибудь не только для своих компаний. Они всегда должны помнить, что сидят в депутатских креслах временно".

Председатель Общественного Совета предпринимателей Приморья Марина ШЕМИЛИНА обещает сделать электронную рассылку активной части предпринимательского сообщества края, проинформировав коллег об инициативе владивостокцев:

- Я всегда говорю предпринимателям и в районах, и в городе так: "Работа с депутатами после получения ими мандатов только начинается. Идите к ним на прием, отстаивайте свои позиции. Скажите, что вы приедете на думу и будете смотреть, кто и за что голосует!". Общественная активность деловых людей недостаточна. Только когда прижмет их лично. Посмотрите: когда повышались арендные платежи, мы говорили предпринимателям Владивостока: "Идите к своим депутатам!" Потом пошла приватизация - сегодняшний закон лишает арендаторов всяческих преимуществ при выкупе. А ведь Совет предпринимателей призывал сконцентрироваться на этой проблеме: нанять юристов, разработать порядок приватизации, внести его на рассмотрение краевого собрания. К сожалению, большинство промолчало и осознало опасность уже после принятия местной программы приватизации. Тишина была вплоть до первых аукционов. Со своей стороны Совет предпринимателей обратился к депутатам ЗС, и они выступили с инициативой в Госдуме. Выяснилось, что там уже находится схожий проект депутатов Волгограда: он не пройдет - будет запущен наш. Хотелось бы верить, что в проекте мониторинга предприниматели все-таки поучаствуют, для собственного же блага.

Антикоррупционная коалиция в лице Виталия Береговского и приморская правозащитная организация "Свобода выбора" в лице Владимира ЛИТВИНОВА взялись провести мониторинг. Не желая давать невыполнимых обещаний, они заявили, что отмониторят прежде всего владивостокских депутатов. Самого пристального внимания удостоятся "спальные" районы: мыс Чуркина, Тихая, Нейбута; Первореченский и Советский районы г.Владивостока.

В Приморском крае был принят закон "О государственных информационных ресурсах Приморского края и порядке предоставления информации органами государственной власти Приморского края". Это, по словам Виталия Береговского, существенно упростит задачу:

- С нашей точки зрения, вопрос не в том, кто и как голосует. Мы сформулировали его иначе: "Что из предвыборных обещаний действительно выполнено?" Любая информация, полученная в ходе осуществления этого проекта, будет полезна. Если кто-то из депутатов откажется с нами работать, согласитесь, избирателям есть над чем подумать. Мы ведь не ставим своей целью кого-то заклеймить или, напротив, кого-то похвалить. Все просто, две графы - "обещано" и "сделано".

Довести до общественности полученные в ходе анализа сведения берется "Свобода выбора". Опять же опираясь на опыт томичей. У тех широкий арсенал, как "привлечь внимание широкой общественности к деятельности депутатов (акции, шествия, митинги, круглые столы и т.д)". Владимир Литвинов же пообещал заинтересовать результатами общественного исследования СМИ и подготовить сайт "Свободы выбора". Там и будут опубликованы результаты в полном объеме.

- Работа будет проводиться в течение года, поэтому есть шанс на ее достоверность и непредвзятость. Сделаем анкету - опросник, привлечем студентов, поработаем с домовыми комитетами. Первый вопрос анкеты: "Кто ваш депутат?" И все сразу станет ясно.

Автор: Наталья Власенко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru