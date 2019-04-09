www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.74 р. 100 JPY: 58.25 р.
EUR: 72.95 р. 10 CNY: 96.38 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

"Вы принимаете на себя руководство столицей Дальнего Востока..."

09 Апреля 2019, 09:40 | Приморье

Новый мэр Владивостока вступил в должность

 

Спустя восемь дней после одобрения своей кандидатуры депутатами Думы Владивостока Олег ГУМЕНЮК принес присягу в качестве главы города. Градоначальника лично напутствовал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, подтвердивший: столица Дальнего Востока получит всю необходимую поддержку со стороны администрации региона.

По заведенной еще во времена Игоря ПУШКАРЕВА традиции, новоизбранный глава Владивостока принес присягу в ходе внеочередного заседания Думы Владивостока, которое состоялось 5 апреля. Церемония началась с исполнения гимна России, после которого председатель гордумы Андрей БРИК озвучил принятое 28 марта решение городских депутатов об избрании Олега Гуменюка на пост градоначальника и вручил ему удостоверение мэра города.

В присутствии губернатора Приморья Олега Кожемяко, спикера Заксобрания Александра РОЛИКА, 20 городских и нескольких краевых депутатов, представляющих в ЗС ПК Владивосток, руководителей силовых структур города и края, общественников и представителей бизнеса, духовенства и иностранных дипломатов, Олег Гуменюк зачитал текст присяги градоначальника.

 


 

 

 

 

- Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города, - сказал новый глава Владивостока.

Среди участников церемонии были замечены некоторые спарринг-партнеры Олега Гуменюка в конкурсе на замещение должности мэра – депутат ЗС ПК Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ, общественник Александр ЮРТАЕВ, депутаты гордумы Кирилл ГРИГОРЬЕВ и Василий ВАСИЛЬЕВ. Засвидетельствовать момент пришел «красный губернатор» (по совместительству – депутат ЗС ПК от Первомайского района) Андрей ИЩЕНКО.

Администрацию Приморского края, на сотрудничестве с которой делает акцент новый мэр Владивостока, представил лично губернатор Приморья Олег Кожемяко:

- Вы принимаете на себя руководство столицей Дальнего Востока. Городу необходима стабильность, уверенность в завтрашнем дне, создание условий для проживания граждан, - отметил Олег Кожемяко, обращаясь к Олегу Гуменюку. – В городе еще достаточно много проблем, но вместе с вами мы их будем решать, делая все, чтобы Владивосток становился лучше, чище. Чтобы здесь комфортно жилось людям старшего поколения, были перспективы у молодежи.

Глава Приморья добавил, что город может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны краевого бюджета при реализации мероприятий по ремонту дорог и фасадов, обновления городского транспорта, благоустройства дворов и парков.

- Учитывая ваш опыт работы, настойчивость и профессионализм, я уверен, что город уже в этом году увидит те изменения, которые позволят сделать вывод о том, что это был правильный выбор, - подытожил Олег Кожемяко.

Добавим, что на момент официального вступления в должность Олег Гуменюк еще продолжал формирование пула своих заместителей. Известно, что к пришедшей в администрацию в феврале Ольге КОЗЕРАЦКОЙ и сохранившему пост вице-мэра Константину ЛОБОДЕ добавилась новый вице-мэр по вопросам информационной и молодежной политики, программ по социальной поддержке населения, физкультуры и спорта - Татьяна АРЕСТОВА (БЕРЕЖНАЯ), в недавнем прошлом – телеведущая ГТРК «Владивосток». Остальные назначения состоятся после завершения проверок кандидатов.  

На фото: В присутствии губернатора Приморья Олега Кожемяко, спикера Заксобрания Александра Ролика, 20 городских и нескольких краевых депутатов, руководителей силовых структур города и края, общественников и представителей бизнеса, духовенства и иностранных дипломатов, Олег Гуменюк зачитал текст присяги градоначальника.

Фото Евгении ПРИЙМАК.

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: гуменюк  мэр 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru