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"Вы принимаете на себя руководство столицей Дальнего Востока..."
Новый мэр Владивостока вступил в должность
Спустя восемь дней после одобрения своей кандидатуры депутатами Думы Владивостока Олег ГУМЕНЮК принес присягу в качестве главы города. Градоначальника лично напутствовал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, подтвердивший: столица Дальнего Востока получит всю необходимую поддержку со стороны администрации региона.
По заведенной еще во времена Игоря ПУШКАРЕВА традиции, новоизбранный глава Владивостока принес присягу в ходе внеочередного заседания Думы Владивостока, которое состоялось 5 апреля. Церемония началась с исполнения гимна России, после которого председатель гордумы Андрей БРИК озвучил принятое 28 марта решение городских депутатов об избрании Олега Гуменюка на пост градоначальника и вручил ему удостоверение мэра города.
В присутствии губернатора Приморья Олега Кожемяко, спикера Заксобрания Александра РОЛИКА, 20 городских и нескольких краевых депутатов, представляющих в ЗС ПК Владивосток, руководителей силовых структур города и края, общественников и представителей бизнеса, духовенства и иностранных дипломатов, Олег Гуменюк зачитал текст присяги градоначальника.
- Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города, - сказал новый глава Владивостока.
Среди участников церемонии были замечены некоторые спарринг-партнеры Олега Гуменюка в конкурсе на замещение должности мэра – депутат ЗС ПК Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ, общественник Александр ЮРТАЕВ, депутаты гордумы Кирилл ГРИГОРЬЕВ и Василий ВАСИЛЬЕВ. Засвидетельствовать момент пришел «красный губернатор» (по совместительству – депутат ЗС ПК от Первомайского района) Андрей ИЩЕНКО.
Администрацию Приморского края, на сотрудничестве с которой делает акцент новый мэр Владивостока, представил лично губернатор Приморья Олег Кожемяко:
- Вы принимаете на себя руководство столицей Дальнего Востока. Городу необходима стабильность, уверенность в завтрашнем дне, создание условий для проживания граждан, - отметил Олег Кожемяко, обращаясь к Олегу Гуменюку. – В городе еще достаточно много проблем, но вместе с вами мы их будем решать, делая все, чтобы Владивосток становился лучше, чище. Чтобы здесь комфортно жилось людям старшего поколения, были перспективы у молодежи.
Глава Приморья добавил, что город может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны краевого бюджета при реализации мероприятий по ремонту дорог и фасадов, обновления городского транспорта, благоустройства дворов и парков.
- Учитывая ваш опыт работы, настойчивость и профессионализм, я уверен, что город уже в этом году увидит те изменения, которые позволят сделать вывод о том, что это был правильный выбор, - подытожил Олег Кожемяко.
Добавим, что на момент официального вступления в должность Олег Гуменюк еще продолжал формирование пула своих заместителей. Известно, что к пришедшей в администрацию в феврале Ольге КОЗЕРАЦКОЙ и сохранившему пост вице-мэра Константину ЛОБОДЕ добавилась новый вице-мэр по вопросам информационной и молодежной политики, программ по социальной поддержке населения, физкультуры и спорта - Татьяна АРЕСТОВА (БЕРЕЖНАЯ), в недавнем прошлом – телеведущая ГТРК «Владивосток». Остальные назначения состоятся после завершения проверок кандидатов.
На фото: В присутствии губернатора Приморья Олега Кожемяко, спикера Заксобрания Александра Ролика, 20 городских и нескольких краевых депутатов, руководителей силовых структур города и края, общественников и представителей бизнеса, духовенства и иностранных дипломатов, Олег Гуменюк зачитал текст присяги градоначальника.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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