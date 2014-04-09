"Человек Прохорова" признан победителем на выборах в Зарубино

Результаты досрочных выборов главы поселка Зарубино в Хасанском районе Приморья не изменились после повторного подсчета голосов. Лидерство в несколько голосов удержал выдвинутый «Гражданской платформой» Михаил ТАГУНОВ, который благодаря победе на выборах из и.о. главы поселка превратится в полновластного управленца.

Как ранее сообщал ZRPRESS.ru, выборы главы Зарубинского городского поселения прошли в Приморье 6 апреля. После подведения предварительных итогов кандидат от «Единой России» Светлана ВОРОНЕНКО, чье отставание от Михаила Тагунова составило всего шесть голосов, настояла на пересчете бюллетеней сначала на одном, а потом и на оставшихся двух избирательных участках. Как следует из решения ТИК Хасанского района, основанием для этого послужило неправильное погашение неиспользованных бюллетеней и нарушения порядка подсчета голосов на участке №3012.

Тем не менее, по информации из территориального избиркома, повторный подсчет голосов сначала на «проблемном», а затем и на двух других участках не изменил соотношение сил: Михаил Тагунов первенствовал с отрывом в шесть голосов от Светланы Вороненко. Таким образом, именно он возглавит поселок на ближайшие несколько лет.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.