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Приморье получит денег больше, чем на саммит АТЭС
Общий объем средств, которые будут выделены на реализацию проектов по развитию Приморского края, согласно государственной программе РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года» составит почти 1,4 трлн рублей.
Из них 33,03 млрд рублей - средства бюджета Приморского края, сообщила пресс-служба краевой администрации.
Корректировки, которые внес в Госпрограмму губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, утверждены правительством Российской Федерации 29 марта. В результате Приморье с учетом работы над межрегиональными проектами получит самое масштабное финансирование из всех регионов, включенных в программу.
Благодаря программе в крае будет реализовано 88 проектов. Среди которых - реконструкция и строительство автомобильных и железных дорог, модернизация портов, строительство крупных промышленных объектов, развитие социальной инфраструктуры и другие.
Напомним, на развитие инфраструктуры и подготовку к проведению саммита АТЭС было выделено около 670 млрд рублей. Из них около 300 млрд рублей было направлено на строительство газопровода с Сахалина.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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