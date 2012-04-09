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Миклушевскому подыскали второго первого вице-губернатора в столице
ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля, ZRPRESS. 9 апреля губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ должен обсудить с руководителями фракций Законодательного Собрания края кандидатуру второго первого вице-губернатора, отвечающего за вопросы транспорта, судостроения, логистики и международной деятельности, сообщило РИА «Дейта». Это Сергей Васильевич СИДОРОВ, генеральный директор ЗАО «Профотек».
Сергей Владимирович одно время работал на Дальнем Востоке, на Амурском судостроительном заводе, а сама компания «Профтек» ярко засветилась в прошлом году на форуме по инновационным технологиям, где представила комплекс оборудования для «цифровой подстанции» на базе волоконно-оптических преобразователей тока. Тогда экспозицию «Профтека» посетили несколько министров правительства, был заключен договор с ФСК.
По сведениям «ЗР», компания тесно связана с прохоровской «Группой ОНЭКСИМ» и чубайсовской госкорпорацией «РОСНАНО», а Сергей Сидоров состоял в кадровом резерве президента. И его назначение в Приморье может объясняться не только отсутствием у него связей в крае, но «инновационной специальностью» кандидата. Как известно, Приморью предстоит осваивать новую профессию – технопарки.
Досье «ЗР»
Компания «Профотек» – единственное отечественное предприятие полного цикла в области производства оптического волокна и волоконно-оптических приборов. Компания производит волоконно-оптические трансформаторы, которые успешно применяются в различных отраслях промышленности. «Профотек» является единственным обладателем патента на технологию производства уникального чувствительного волокна. Деятельность компании осуществляет коллектив высокопрофессиональных сотрудников, включая ученых с мировым именем. ЗАО «Профотек» создано при участии ОАО «РОСНАНО» и группы «ОНЭКСИМ».
«Золотой Рог».
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