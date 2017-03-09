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Что изменится на выборах-2017
За время, прошедшее с выборов 2012 года в крупных городах Приморья, в регионе заметно «переписали» краевой Избирательный кодекс и муниципальные уставы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Помимо Владивостока, смешанная система формирования городского парламента, когда половина депутатов избирается по партийным спискам, в 2017 году будет применена только в Находке. Остальные муниципалитеты будут избирать депутатов исключительно по мажоритарным округам - таковы последствия изменений в краевом избирательном законодательстве, проведенных в 2015 году после сенсационных результатов выборов в Спасском районе.
В ряде муниципалитетов по сравнению с 2012 годом изменится не только система выборов, но и количество распределяемых мандатов. Так, в новом созыве думы Находки будет 30 депутатов вместо нынешних 28. А в Большом Камне местные элиты, почти открыто конфликтующие с краем, подстраховались, предусмотрев на выборах двухмандатные округа вместо одномандатных. Соответствующие поправки в муниципальный устав одобрили летом 2016 года. Теперь, даже если «Единая Россия» выдвинет во всех округах кандидатов, предельно лояльных «белому дому», у нынешних депутатов будет неплохой шанс сохранить места в думе, заняв второе место на округе.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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