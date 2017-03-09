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Известного в Приморье политика пытаются выгнать из очередной партии

09 Марта 2017, 17:35 | Приморье

Бывшие и нынешние активисты партии «Яблоко» в Приморье продолжают выяснять отношения, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Тянущийся с конца 2016 года конфликт между Николаем МАРКОВЦЕВЫМ, после попытки смещения с поста руководителя «Яблока» в Приморье исполняющим обязанности финансового уполномоченного партии в регионе, и бывшим заместителем председателя отделения Виталием САЛЕНКО разгорается с новой силой по мере приближения партийной конференции, где и должен решиться вопрос о том, кому вести - или не вести - «Яблоко» на предстоящие выборы в муниципалитетах.

Напомним, что 6 декабря 2016 года часть актива приморских «яблочников» выбрала новым председателем отделения подполковника ФСБ в отставке Александра ТИМОФЕЕВА, а также переизбрала руководящие органы приморского отделения «Яблока». В свою очередь, свергнутый с должности экс-депутат ЗС ПК Николай Марковцев и его сторонники оспорили правомочность конференции, и перед Новым годом федеральное Бюро «Яблока» исключило из партии Александра Тимофеева и еще нескольких человек с формулировкой «за нанесение политического ущерба». Результаты декабрьской конференции были отменены, а новое партийное собрание должно состояться до конца марта - после того, как завершится перерегистрация членов «Яблока» в Приморье.

По мере приближения конференции, на которой должен быть наконец решен вопрос о руководителе отделения, оппоненты Николая Марковцева, который в настоящее время исполняет функции финансового уполномоченного краевого отделения «Яблока», усилили натиск. Развернутая против Марковцева масштабная информационная кампания подкреплена заявлениями в полицию, поданными бывшим зампредом регионального отделения Виталием Саленко. В них он требует проверить финансовую деятельность руководителя местного отделения партии с 2013 года, когда бразды правления перешли к Николаю Марковцеву, а также выяснить, не являются ли сфальсифицированными отдельные документы отделения.

Как полагает сам Марковцев, в своей политической жизни не раз менявший партийную принадлежность, конечная цель проводимых полицией проверок - смена руководителя отделения с целью сорвать участие кандидатов от «Яблока» в намеченных на сентябрь выборах Думы Владивостока. В свою очередь, оппонент Марковцева Саленко в соцсети опроверг все обвинения в фальсификации документов декабрьской конференции «Яблока». По его словам, в январе стороны конфликта встретились, но так и не пришли к компромиссу.

Отметим, что сама по себе ценность «Яблока» как политического актива заметно снизилась. После выборов в Госдуму 2016 года, где партия набрала менее 3%, «Яблоко» лишилось возможности выдвигать кандидатов в региональные парламенты без сбора подписей. В свою очередь, отсутствие фракции в ЗС ПК - вне зависимости от итогов развернувшейся борьбы за контроль над отделением - дополнительным бременем для «яблочников» станет необходимость сбора подписей и на муниципальных выборах. Практика муниципальных выборов показывает, что это препятствие является для партий почти непреодолимым.

Андрей СЕРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Яблоко  госдума  партии 



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