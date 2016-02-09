Предвыборная стрижка в Приморье только началась

Победа на выборах-2016 во многом будет зависеть не столько от финансового положения кандидата, сколько от финансового положения избирателей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Возвращение одномандатных округов на выборах в Госдуму автоматически усилило конкуренцию за депутатские кресла, распределяемые не только в округах, но и по партспискам.

Высокий конкурс на места в федеральном парламенте уже привел к вбросам компромата, однако настоящая эскалация еще впереди: подобно пингвинам, стоящим на стремительно тающей льдине, участники выборов уже начали «толкаться локтями». Впрочем, эксперты справедливо полагают, что наиболее острая схватка развернется как раз в одномандатных округах.

Деньги решают далеко не все

Сейчас на Охотном ряду работают лишь пятеро депутатов, получивших мандаты благодаря голосам приморцев. «Единая Россия» в 2011 году провела по списку в Госдуму двоих депутатов - Эльмиру ГЛУБОКОВСКУЮ и Виктора ПИНСКОГО. «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР делегировали в парламент по одному человеку. Возвращение в 2016 году одномандатных округов автоматически уменьшит количество мандатов, распределяемых по партспискам. Это значит, даже при самом благоприятном раскладе списочники партии власти в Приморье могут взять все те же два мандата, а члены других партсписков будут сильно зависеть от конфигурации региональных групп. Многое будет зависеть от «нарезки» региональных групп в партийных списках, которые могут включать в себя не один, а несколько регионов: так, «Единая Россия», по предварительным данным, намерена сформировать лишь 30-40 региональных групп.

- Участие в выборах и по спискам, и по одномандатным округам несет существенные риски. С одной стороны, выдвигаясь в Госдуму по округу, кандидат не столь привязан к какой-либо партии, что дает определенную свободу действий. Однако более высокая конкуренция может привести к необоснованно высоким затратам на кампанию без гарантированного результата, - размышляет политолог Виктор БУРЛАКОВ. - В свою очередь, для попадания на проходное место в партсписке нужно не только обладать финансовым ресурсом, но и пройти жесткий отбор - например, в «Единой России» это механизм праймериз, – а на этой стадии, как мы знаем, могут случиться «сюрпризы». Так что здесь риск тоже велик. И, конечно, не следует забывать, что депутатство связано с серьезными ограничениями, особенно чувствительными для представителей бизнеса. А решать важные для себя вопросы зачастую эффективнее через различные общественные структуры, а не через депутатский мандат.

Добавим, что федеральные эксперты по-разному оценивают стоимость кампании для тех, кто желает стать депутатом по одномандатному округу. Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр БЫСТРОВ считает, что с учетом коэффициента конкурентности кампания обойдется кандидату в депутаты Государственной думы РФ от 50 до 150 млн руб. По его подсчетам, кампания стоит в среднем $10 на избирателя, умноженные на количество голосов, необходимых для победы в округе. Директор Международного центра политической экспертизы Евгений МИНЧЕНКО оценивает затраты в такую же сумму, но считает, что в ухудшившейся экономической ситуации политикам придется «затянуть пояса». Политтехнолог Андрей БОГДАНОВ (кандидат в президенты РФ на выборах-2008) считает, что 100 млн руб. для победы на округе достаточно только очень известным кандидатам, а «нераскрученным» политикам успешная кампания может обойтись вдвое дороже. Кстати, разрешенный лимит избирательного фонда для кандидатов-одномандатников равен 15 млн руб.

Кандидаты «из холодильника»

Де-факто стартовавшую в Приморье избирательную кампанию можно условно разделить на два этапа: до праймериз «Единой России» в мае и утверждения списка кандидатов в Госдуму (запланировано на июнь) и после этих событий. Причем на первом этапе основные силы претендентов направлены на повышение собственной узнаваемости и (или) причинение имиджевого ущерба конкурентам. Неудивительно, что в медийном пространстве резко возрос поток негатива, связанный, например, с именами краевых депутатов Валерия КАНА и Игоря ЧЕМЕРИСА, которых многие подозревают в желании перейти из регионального парламента в федеральный как раз по одномандатным округам. Ведь округов всего три, а желающих избраться в Госдуму только среди депутатов ЗС ПК гораздо больше, утверждают сведущие люди.

Напомним, что в 2011 году на выборах в краевой парламент кандидаты-единороссы, согласованные «белым домом», и их однопартийцы, нелояльные Сергею ДАРЬКИНУ, конкурировали между собой сразу в нескольких одномандатных округах. Во Владивостоке это привело к тому, что четыре из шести округов выиграли кандидаты КПРФ. Директор Дальневосточного консалтингового центра, политолог Петр ХАНАС не исключил, что подобная ситуация может повториться и на выборах-2016.

- Развитие ситуации в предвыборный период будет зависеть, во-первых, от политики «ЕР» в период подготовки к выборам, во-вторых, от развития социально-экономической ситуации, в-третьих, от персон кандидатов в каждом конкретном округе, - рассуждает эксперт. - А если говорить в общем, то социология фиксирует тенденцию к снижению рейтинга «Единой России» как на федеральном уровне, так и на региональном. Кроме того, в условиях невозможности озвучить конструктивную критику, в ситуации, когда «холодильник начинает побеждать телевизор», всегда есть риск электорального протеста, который отразится на результатах голосования. Все перечисленные факторы создают предпосылки для жесткой конкуренции в округах, но это не означает, что мы обязательно увидим борьбу между членами одной партии.

Четырнадцать плюс

Добавим, что теоретически у «неудачников» партийных праймериз есть и другие варианты участия в выборах - собирать подписи или выдвинуться от одной из 14 партий, обладающих правом выдвигать кандидатов без сбора подписных листов. Однако крупнейшие партии уже практически определились со своими кандидатами, поэтому «чужие здесь не ходят». Например, в Госдуму намерен баллотироваться лидер справедливороссов Приморья Константин МЕЖОНОВ. А приморские коммунисты, по словам второго секретаря крайкома КПРФ Павла АШИХМИНА, уже отправили на согласование в Москву три кандидатуры.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.