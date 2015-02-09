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В администрации Уссурийска упразднили целое управление

09 Февраля 2015, 12:20 | Приморье

В Уссурийском городском округе приступили к оптимизации структуры администрации. Такое решение принял глава администрации  Евгений Корж, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации администрации Уссурийского городского округа, предложение Евгения Коржа по оптимизации структуры администрации поддержали местные депутаты.

«Ранее специалисты кадровой службы администрации провели анализ, который показал – некоторые управления по своим функциям дублируют друг друга. В связи с эти решено упразднить управление торговли и защиты прав потребителей. Его функции будет осуществлять созданный в управлении экономического развития отдел торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Это позволит не только оптимизировать структуру администрации, но и приведет к экономии бюджетных средств, а это почти 2 миллиона рублей в год», – сообщили в администрации Уссурийска.

По мнению руководителя администрации Евгения Коржа, существующая сегодня модель управления округом все еще недостаточно эффективна. Поэтому структурные преобразования в администрации УГО продолжатся.

Отметим, глава Приморья Владимир Миклушевский ранее заявил о своем намерении обновить свою команду как на краевом, так и на муниципальном уровне. О существенных изменениях в своей команде и всей администрации он объявит уже на следующей неделе.

«Прежде всего будут перераспределены обязанности между вице-губернаторами. Соответствующих действий я жду и от муниципалитетов. Действовать теми же методами, как действовали ранее, не получится, иначе мы просто обречены на поражение. Жду ваших предложений по активизации работы. Это же касается департаментов Администрации и их внутреннего устройства», – заявил Владимир Миклушевский.

Напомним, куратором территории в ходе «Большого проезда» губернатор назначил своего заместителя – Олега Ежова.

«Ваш куратор Олег Владимирович Ежов - не так давно он назначен вице-губернатором, человек молодой, перспективный. Задача куратора в осуществлении  связи между вашим городским округом и Администрацией края, чтобы в случае необходимости оперативно решать вопросы со мной или моими заместителями, если возникнет такая необходимость», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: администрация  кадры  упразднение  приморье  сокращение  миклушевский 



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Комментарии

  • Псевдоним16:55, 09.02.2015#

    Давайте еще кураторам назначим проверяющих и"вице" - вдруг че не так. . . Сука!противно! Вы сами себя проверяете и курируете 100 раз!!!! Не стремно самим!??? И с ТАКОЙ ВЛАСТЬЮ приходится жить. . . Мне стремно.

  • Псевдоним11:29, 10.02.2015#

    не живи

  • Псевдоним21:03, 15.02.2015#

    С коржа начиная и его супермаркетами

  • Псевдоним21:05, 15.02.2015#

    Снег так и не убрал зато магазинов готовых накупил

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