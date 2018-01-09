Мэр Владивостока выходит из бизнеса

И может перевести в Серый дом своего топ-менеджера

Новый глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО начал выход из бизнеса – по данным Деловой газеты «Золотой Рог», в конце 2017 года успешный бизнесмен покинул пост президента своего любимого детища ПАО «Фонд регионального развития «Приморское кольцо», миноритарным акционером которого ранее стал японский партнер Араи РЕДЗО. Временно исполняющим обязанности президента фонда назначен Юрий БЫСТРОВ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Преемник Виталия Веркеенко станет известен 5 марта по итогам внеочередного собрания акционеров фонда, которое пройдет в Артеме. Акционеры также изберут новый состав совета директоров, в котором уже не будет нового градоначальника.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Фонд «Приморское кольцо» зарегистрировано в г.Артеме в декабре 2014 года. Уставный капитал ПАО «Фонд «Приморское кольцо» на момент создания составлял 100 тыс. рублей, в счет оплаты которого были внесены денежные средства. Сегодня уставный капитал уже насчитывает 200 млн рублей. 95,56% акций принадлежит ООО «Технохолдинг Сумотори», 0,17% - Виталию Веркеенко. Спортивный комплекс «Приморское кольцо» стал одним из первых резидентов Свободного порта Владивосток. Первый его объект открылся в 2013 году, сейчас здесь действуют трассы для картинга и дрифта, где проводятся в том числе международные соревнования; торговая аллея, детский развлекательный «Ринго-парк», паркинг и прокат мотоциклов, трасса для мотокросса, пейнтбол, зоны отдыха. Кроме того, фонд ставит задачу стать активным игроком на рынке прямых и венчурных инвестиций.

За три дня до наступления 2018 года Дальневосточное ГУ Банка России зарегистрировало проспект допэмиссии акций ПАО «Фонд регионального развития «Приморское кольцо» объемом 200 млн рублей. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33128-F. Отметим, что государственная регистрация выпуска состоялась еще 12 февраля 2015 года.

Как следует из проспекта эмиссии ценных бумаг, акционерами ПАО «Фонд регионального развития «Приморское кольцо» являются ООО «Технохолдинг Сумотори», владеющее 88,83% акций, и Араи Редзо с пакетом в 8,37%. Напрямую Виталию Веркеенко принадлежали символические 0,175% уставного капитала «Приморского кольца». Г-н Веркеенко был единственным учредителем фонда в момент его регистрации, а в 2016 году 95,56% уже были переведены на «Технохолдинг Сумотори».

Досье "Золотого Рога": Технохолдинг «Сумотори» работает на российском рынке с 1998 года, осуществляет, в частности, продажу грузовой и строительный техники, запчастей, ремонт и техобслуживание. ООО «Технохолдинг Сумотори» зарегистрировано в г.Артем в ноябре 2007 года. В настоящее время уставный капитал компании составляет 9 млн 356,424 тыс. рублей. 85,91% долей технохолдинга напрямую принадлежит Виталию Веркеенко, 9,56% - ПАО «Фонд «Приморское кольцо», 4,53% - Галине Веркеенко. 2016-й год ООО «Технохолдинг Сумотори» закончило с чистой прибылью в размере 17,65 млн рублей.

В настоящее время в совет директоров ПАО «Фонд «Приморское кольцо» входят пять человек, в том числе два брата Веркеенко – Виталий и Сергей. Виталий Веркеенко до прихода в мэрию Владивостока занимал должности президента ПАО «Фонд «Приморское кольцо» и генерального директор ООО «Технохолдинг Сумотори» (обе - на условиях внешнего совместительства), а также генерального директора ООО «ТРК «Приморское кольцо». 37-летний брат мэра Сергей ВЕРКЕЕНКО с 25 февраля 2017 года возглавляет ООО «Сумотори-Авто МКЦ», а с 29 марта 2016 года по совместительству руководит ООО «Сумотори-Авто» и ООО «Сумотори-Авто СМ». Все эти компании принадлежат ООО «Технохолдинг «Сумотори». Возглавляет совет директоров фонда отец братьев Веркеенко Василий ВЕРКЕЕНКО.

Также в совет директоров входит Андрей ПЕТРОВ, с 17 июня занимающий должность заместителя генерального директора ООО «ТРК «Приморское кольцо», а по совместительству руководящий ООО «Агропромышленный кластер «Тай Юань», ООО «Сумотори Ивентс Инжиниринг», ООО «Кунгас-М» и ООО «Зенит». По данным Деловой газеты «Золотой Рог», именно хорошо знакомый градоначальнику Андрей Петров является кандидатом №1 на переход из бизнеса в Серый дом.

Еще один член совета директоров ПАО «Фонд «Приморское кольцо» - Дмитрий НАУМОВ, с 1 сентября 2012 года по 31 мая 2016 года возглавлявший службу экономики и бизнес-планирования ООО «Технохолдинг Сумотори», а затем занявший должность директора по экономике и бизнес-планированию Службы экономики и бизнес-планирования ООО «ТРК «Приморское кольцо».

Что касается Араи Редзо, то он возглавляет японскую корпорацию Arai Shoji, которая выступает партнером «Технохолдинга Сумотори» по проекту строительства на Дальнем Востоке первого в этом регионе завода по утилизации автомобилей.

Строительство завода официально стартовало на площадке территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в октябре прошлого года. По словам Виталия Веркеенко, инвестиции в проект превысят 300 млн рублей.

Заводские мощности для приемки, хранения, сепарации и переработки автомобилей будут расположены на площади 24 тыс. кв. метров. Операционную деятельность завод начнет в мае 2018 года, для реализации проекта в марте 2017 года в с.Вольно-Надеждинское было зарегистрировано ООО «Терминатор» с уставным капиталом 20 тыс. рублей. Единственным учредителем компании выступил «Технохолдинг Сумотори».

Араи Редзо подчеркнул, что в России таким образом создается новый вид бизнеса. «Это новая бизнес-концепция для России. Не просто утилизация, а именно переработка всех составляющих автомобиля с особым акцентом на экологическую безопасность. С помощью Royal AutoParts (японская компания – Прим. авт.) мы внедрим передовые технологии и ноу-хау для того, чтобы создать современное высокотехнологичное производство. Созданные в рамках льготных режимов условия и поддержка государства обещают хороший старт. Надеюсь, что наш проект послужит примером для начала работы других японских компаний на Дальнем Востоке России», - пояснил г-н Редзо.

Отметим, что за последние два месяца оптимизма у японского партнера должно прибавиться – наличие в кресле градоначальника Владивостока хорошо известного ему бизнесмена (а пример Игоря ПУШКАРЕВА показал, что бывших в бизнесе не бывает) может придать проекту дополнительную динамику. Например, если власти станут стимулировать утилизацию японских автомобилей.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.