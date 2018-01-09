Тарасенко выбился в лидеры

Первым серьезным испытанием для новой команды в администрации Приморья стал едва не сорванный в ряде муниципалитетов отопительный сезон. Хотя Андрей Тарасенко сменил директора КГУП «Примтеплоэнерго» еще в октябре, наиболее сложная ситуация на краевом предприятии сложилась к концу ноября.

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», нехватка топлива для котельных по всему краю потребовала срочных кадровых (увольнение куратора ТЭК Александра ЮРОВА) и финансовых (выделение КГУП госгарантии и дополнительного финансирования из бюджета края) решений, а также личного участия главы региона в переговорах с крупнейшими поставщиками топлива. Очевидно, что решение вопроса о будущем «Примтеплоэнерго» выйдет далеко за рамки первых 100 дней работы Андрея Тарасенко - сложное финансовое положение КГУП не исключает возникновения похожих проблем в следующем отопительном сезоне.

Впрочем, в декабрьском рейтинге политической устойчивости губернаторов, подготовленный коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг», Андрей Тарасенко получил 16 баллов, став лидером среди глав субъектов ДФО и одним из лидеров губернаторского призыва осени-2017 в масштабах всей страны. «Новый губернатор Приморья Тарасенко стал врио при содействии широкой элитной коалиции, в которую входят братья РОТЕНБЕРГИ, полпред в ДФО Юрий Трутнев, братья МАГОМЕДОВЫ и правая рука премьер-министра Аркадий ДВОРКОВИЧ», - отмечено в комментариях к рейтингу. Как полагают эксперты, предстоящая кампания по выборам президента РФ станет для врио и действующих глав субъектов РФ экзаменом на качество политического менеджмента и умение минимизировать конфликты.

- Комплексной программы у нового руководителя пока нет, хотя Андрей Тарасенко демонстрирует решимость работать над решением существующих проблем. Долгосрочные приоритеты и программа действий еще формируются, что, впрочем, может подождать до выборной кампании, - отмечает политолог Виктор БУРЛАКОВ. - В то же время, на старте своей работы в Приморье врио губернатора по максимуму постарался найти общий язык со всеми группами интересов в крае. Ведь один из вызовов на этом этапе был связан с тем, как нового назначенца воспримет местное политическое сообщество. И в этой связи особенно важно, что Тарасенко ориентирован на диалог, а не на доминирование.

Фото PrimaMedia.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.