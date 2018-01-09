Сто дней по приказу

Первые сто дней работы в Приморье врио губернатора Андрей Тарасенко потратил на разгребание завалов, оставленных предшественником

На этой неделе исполняется 100 дней с момента смены первого лица Приморского края. За это время Андрей ТАРАСЕНКО сумел консолидировать вокруг себя большинство элитных групп региона. Однако новому руководителю края пока не удалось «нарисовать» целостную картину будущего Приморья - во многом из-за того, что с первых недель Тарасенко пришлось работать в режиме антикризисного менеджера. Да и могут ли быть универсальные решения в истерзанном многолетней войной элит регионе?

Возможно, что определенность со стратегическими приоритетами новой команды появится весной, ближе к досрочным выборам губернатора Приморского края. Пока же риторика нового главы края имеет легкий «социалистический» уклон, столь востребованный обществом в непростой экономической ситуации: тут тебе и целевые наборы в вуз с последующим распределением, и передача проблемных предприятий в руки государства, и сдерживание цен на продукты первой необходимости.

Король делает свиту

Первые недели работы нового главы Приморья продемонстрировали новый подход к формированию команды в администрации края. Если Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ был явно настроен на приток в коридоры власти свежей крови, то его сменщик предпочел настроить работу «белого дома» по аналогии с настройкой компьютера: если обновленная операционная система дает сбой, следует «откатить» ее до последней удачной версии. Поэтому основными принципами при формировании новой команды стали, с одной стороны, признанный профессионализм назначенца в той или иной сфере и опыт работы на аналогичной должности: например, в краевую администрацию вернулись Александр КОСТЕНКО и Константин МЕЖОНОВ.

Нашлось место в новой структуре приморской власти и варягам, в ведение которых отданы сферы, требующие свежего взгляда - Алексею НЕМКОВУ (строительство), Дмитрию БРАТЫНЕНКО (внутренняя политика), Гагику ЗАХАРЯНУ (топливно-энергетический комплекс). Не всегда подбор кадров шел гладко: например, изначально Андрей Тарасенко высказывал намерение назначить куратором сельского хозяйства в крае человека из европейской части РФ, однако впоследствии признал, что профессионалов уговорить на переезд в Приморье очень непросто. В итоге, как и в случае с Александром Костенко и Константином Межоновым, ставка была сделана на опытного и хорошо известного в крае человека - вице-губернатора эпохи Евгения НАЗДРАТЕНКО Валентина ДУБИНИНА.

Последним приобретением команды Тарасенко на стартовом этапе работы оказался амбициозный бизнесмен и депутат ЗС ПК Константин БОГДАНЕНКО, который теперь будет отвечать за выполнение президентских поручений по ускоренному социально-экономическому развитию региона. Впрочем, инициатива появления новой должности в штатном расписании АПК принадлежала полпреду в ДФО Юрию ТРУТНЕВУ, а для Богданенко этот пост, как считается, станет некой «компенсацией» за неудовлетворенные мэрские амбиции.

При этом Андрей Тарасенко, вступив в должность, легко попрощался с неэффективными, по его мнению, представителями краевой администрации, сопроводив уход некоторых из них жесткими комментариями. Исключением в этом плане стал лишь первый замглавы региона Василий УСОЛЬЦЕВ, чью работу Тарасенко публично не критиковал: титан приморской политики покинул пост по собственному желанию после того, как его полномочия были частично перераспределены в пользу других вице-губернаторов.

Непосредственно в адрес Владимира Миклушевского публичная критика со стороны Андрея Тарасенко не звучала, однако критические оценки ситуации в ключевых сферах жизни края, озвученные новым главой региона, вполне похожи на инструкцию из «первого конверта» в старом анекдоте - вали все на предшественника. Что в нынешней ситуации весьма логично: первые месяцы работы нового руководителя края проходят на фоне продолжающихся уголовных дел против подчиненных бывшего губернатора, а октябрьское выступление краевого прокурора Сергея БЕССЧАСНОГО в Законодательном Собрании подчеркнуло наличие неудобных вопросов по многим чувствительным для администрации Приморья темам.

Добавим, что, хотя публично решения прежнего главы края Андреем Тарасенко не критикуются, многие действия АПК в последние месяцы дезавуируют наиболее спорные решения эпохи Миклушевского. Прежде всего, это снятие с аукциона недостроенного «Хаятта» на мысе Бурном, который экс-глава края очень рассчитывал продать частному инвестору, и внезапно отмененный приказ департамента природных ресурсов, грозившего парализовать работу одного из предприятий принадлежащей семье Игоря Пушкарева бизнес-империи.

Миротворец Тарасенко

«Внутренняя политика в крае никакая», - заявил Андрей Тарасенко приморским журналистам уже на следующий день после прибытия в Приморье. Сменив куратора данного направления на опытного политбойца Дмитрия БРАТЫНЕНКО, новый глава края сходу принялся налаживать отношения с руководством проблемных муниципальных образований. И это дало свои плоды: только за первый месяц пребывания в должности Тарасенко и его подчиненным удалось запустить механизм смены власти во Владивостоке и в Большом Камне. Новый подход Андрей Тарасенко применил и к взаимодействию с крупнейшими партийными структурами региона. Особое внимание наблюдателей привлекла встреча врио губернатора с представителями фракции КПРФ в Законодательном Собрании, после которой - по странному совпадению - руководитель крайкома партии Анатолий ДОЛГАЧЕВ уже не высказывался за бойкот конкурса на должность мэра Владивостока.

«Фишкой» нового губернатора, весьма полезной в преддверии «больших» выборов 2018 года, стало стремление наладить контакт с теми, кто в разное время определял вектор приморской политики. Вряд ли случайно в первые месяцы руководства краем Андрей Тарасенко запечатлен на фотографиях вместе с бывшими губернаторами Приморья Сергеем ДАРЬКИНЫМ и Евгением НАЗДРАТЕНКО, бывшим депутатом ГД РФ Русланом КОНДРАТОВЫМ, а также экс-мэром Владивостока Владимиром НИКОЛАЕВЫМ.

Подчеркнуто уважительно еще на первой пресс-конференции Тарасенко высказался и о недавно освободившем пост Игоре ПУШКАРЕВЕ, который, по мнению нового главы Приморья, «мужик грамотный». Что вызвало живой отклик и со стороны команды бывшего градоначальника: первый заместитель мэра Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ в ходе конкурса на пост мэра назвал поддержку со стороны Андрея Тарасенко «фантастической» - в том плане, что еще год назад о подобном отношении края к городу можно было только мечтать. Впрочем, поддержка есть со стороны муниципалитета – по факту, сегодня административный и медийный ресурсы команды Пушкарева работают на имидж первого лица края не меньше, чем на городские власти.

- В ситуации с Приморским краем на позиции временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края влияет так называемый «фактор предшественника», когда требуется определенное время для нивелирования кризисных явлений. Вместе с тем, несмотря на сравнительно недавнее назначение Андрея Тарасенко на должность, ему удалось показать первые результаты, в первую очередь связанные со способностью договариваться с местными элитами, - считает политолог Павел НАЛИВАЙКО.

Александр САЛКОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.