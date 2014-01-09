Губернатор Приморья не прочь пойти и на второй срок

На встрече с главными редакторами приморских СМИ, губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ развеял слухи о своей возможной отставке или переводе в столицу на некую высокую должность.

Так, отвечая на вопрос о перспективах работы в Приморье, губернатор заверил журналистов, что у него нет никаких планов уходить с поста, по крайней мере, ранее срока, на который он был назначен президентом.

Он сообщил также, что проработал на этом посту более 1,5 лет, следовательно, до конца срока ему еще остается 3,5 года, которые Миклушевский и планирует отработать до конца. Более того, губернатор сообщил, что по результатам своей деятельности на посту он примет решение идти на второй срок. По его словам, все будет зависеть от результативности его деятельности в Приморье и поддержки его работы населением края.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото администрации края.