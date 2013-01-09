Приморье признали опорным регионом

Некоторые экономические итоги 2012 года

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Стратегический аудит социально-экономического развития Приморского края», рассмотренным на заседании Счетной палаты РФ в конце минувшего года, отмечается, что Приморский край является опорным регионом в развитии Дальнего Востока, при этом существует ряд объективных ограничений, снижающих конкурентоспособность региона.

Попытки объяснить эту «опорность» вместе с «объективными ограничениями» предприняли профессоры и преподаватели Владивостокского университета экономики и сервиса.

Объективно отложенный эффект

Как «затишье после бури» (под оной подразумевался саммит АТЭС) определил экономические показатели ушедшего года применительно к Приморью профессор, доктор экономических наук Александр ЛАТКИН.

Среднегодовой рост ВРП края в 2012 году ожидается (итоги будут подведены позднее) на уровне 105-106% по отношению к 2011 году, что в принципе неплохой, по словам профессора, показатель. Но, по субъективному его мнению, «при всем желании сохранить темпы роста в 2013 году вряд ли задача будет выполнимой для Приморья».

По данным за 9 месяцев 2012 года, уровень добычи полезных ископаемых в крае по отношению к январю – сентябрю прошлого года составил 91,9%. В Хабаровском крае (129,4%) и на Камчатке показатели гораздо выше. Инвестиции в основной капитал по крупным компаниям составили (за 9 месяцев по отношению к 9 месяцам 2011 года) в Приморье 61,3%, в Магаданской области - 170,4%, в Якутии – 132,3%. Объем работ по статье «Строительство» выполнен (по тем же данным за 9 месяцев) на 72,8% - это последнее место в ДФО.

- Объясняю такой показатель только тем, что многие объекты саммита не сданы в эксплуатацию официально, хотя уже эксплуатируются, - говорит Александр Латкин.

По росту индекса потребительских цен край на третьем месте от конца (104,89% за 9 месяцев по сравнению с 9 месяцами 2011 года). Больше этот показатель только в Амурской и Магаданской областях. По уровню денежных доходов Приморье на четвертом месте после Сахалинской, Амурской и Магаданской областей. И, наконец, показатель, который «добил» присутствующую аудиторию: с января по сентябрь текущего года из Приморья уехало 24,2 тыс. человек, в то время как за этот же период 2011 года – только 18 тыс. человек.

Экономические показатели в целом за 2012 год еще могут измениться, да и вообще нужно понимать, что ощутимый эффект вложенные в Приморье в 2012 году деньги дадут примерно через пару лет.

Семнадцать целей

17 программ социально-экономического развития Приморья, по которым край будет развиваться ближайшие годы, общеизвестны. Они включают развитие транспортного и рыбохозяйственного комплексов, энергетики, сельского хозяйства, инновационной экономики, здравоохранения, образования, туризма, культуры, спорта; обеспечение жильем, занятости и соцподдержки населения; а также защиту от ЧС, охрану окружающей среды. Собственно все, что нужно экономике региона и гражданину.

Часть программ уже подписаны губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, часть проходит экспертизу. Конкурс на разработку программ выиграл ДВФУ, над ними работали также московские эксперты и специалисты ДВО РАН.

В невероятно короткие сроки была проделана огромная работа, в которую были вовлечены не только местные эксперты и представители властей разного уровня, но и большая группа московских специалистов. В итоге получился труд порядка 2 тыс. страниц в четырех томах, и есть надежда на то, что этот труд органически впишется в государственные программы, а значит, край сможет рассчитывать на дополнительное государственное финансирование для реализации задач, сформулированных в этом документе.

Вместе с тем не покидает ощущение, что и в этот раз мы можем оказаться в ставшей уже привычной черномырдинской формулировке: хотели как лучше… Передвигаясь по городу, создается впечатление, что саммит еще впереди, потому что многие объекты к осени уходящего года были сделаны «на живую нитку», как бы первая примерка, и к следующей осени, если будут деньги, наконец состоится официальная их приемка. И ровно так же воспринимается нынешняя программа, станет ли она действительно эффективным инструментом в руках губернатора, хватит ли сил, воли и ресурсов, чтобы реализовать все задуманное, или опять получится «как всегда».

Особенно тревожит сочетание действительно амбициозных задач (например, привлечь в край 10 млн туристов), и достаточно скромные бюджетные возможности Приморья для их реализации. Ставка на привлечение сюда инвесторов пока никакими серьезными сигналами ни из Москвы, ни из Владивостока не подкрепляется. А посему, соглашаясь с программными заявлениями губернатора, хочется в очередной раз надеяться на чудо, везение, удачу, которые ему, ну и нам всем, будут сопутствовать в наступающем году. И если это случится, то всем крупно повезет!

По гамбургскому счету Счетной палаты

Вывод профессора Латкина подтверждается видением перспектив Приморья аудиторами Счетной палаты РФ. По их мнению, промежуточные показатели реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года в целом достигнуты, что во многом определялось подготовкой к саммиту АТЭС и соответствующими финансовыми вливаниями. Актуальной становится проблема завершения строительства объектов. Специалисты отмечают неудовлетворенность положением дел в крае со стороны населения. При этом работа по программированию бюджетных расходов для достижения целевых результатов социально-экономического развития и обеспечению адекватного реагирования на социальные ожидания населения прежним руководством края велась недостаточно эффективно.

Ольга ВЛАДИМИРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Алексея РУЧЬЕВА.