www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.29 р. 100 JPY: 52.66 р.
EUR: 69.93 р. 10 CNY: 89.64 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

В Приморье новый вице-губернатор будет назначен до конца года

08 Декабря 2017, 09:58 | Приморье

Курировать развитие социальной инфраструктуры в Приморье будет новый вице-губернатор

Как исполнить поручение Президента России о достижении уровня жизни в регионах Дальнего Востока выше среднероссийского, обсудили на совещании под руководством вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в четверг, 7 декабря, во Владивостоке. Курировать их исполнение в Приморье будет новый заместитель Губернатора, которого Андрей Тарасенко назначит до конца года.

Открывая совещание по вопросу реализации комплексного плана социально-экономического развития Приморья, вице-премьер подчеркнул, что сегодня в крае благодаря новым механизмам, созданы приоритетные условия для привлечения инвестиций и развития экономики. В то же время на первый план выходит задача повышения уровня жизни людей, развития социальной сферы.

«Сегодня в рамках режимов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток заявлено более 1,17 триллиона рублей инвестиций. Планируется создание 50 тысяч рабочих мест. И для этих людей, которые уже сегодня живут и работают в Приморском крае, надо создавать условия. Президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача, чтобы к 2025 году эти условия по всем направлениям социальных услуг были выше среднероссийского уровня. Давайте поговорим о том, как достигнуть выполнение этого поручения», – обратился к собравшимся Юрий Трутнев.

Механизмом достижения этой задачи призван стать комплексный план, который готовит каждая из дальневосточных территорий. Основная его цель – ускоренное социально-экономическое развитие края, закрепление и привлечение населения на его территорию путем содействия развитию перспективных проектов.

В департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края пояснили, что на сегодняшний день в комплексном плане Приморья определены восемь территориально-отраслевых центров экономического роста, основываясь на традиционной экономической специализации муниципальных образований, входящих в данные зоны, и, конечно, потенциала их развития. Это Владивостокская агломерация, Находкинский и Хасанский транспортный узлы, агломерация Большой Камень, Партизанская, Уссурийско-Михайловский агропромышленный узел, Арсеньевский узел и Север Приморья.

В каждом из них планируется реализовать мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной сферы: здравоохранения, культуры, образования, спорта, социальной защиты населения. При этом перечень объектов сформирован с учетом потребностей инвесторов. Софинансироваться мероприятия будут из средств федерального бюджета, в выгодном для регионов соотношении – 99%.

Юрий Трутнев предложил главе Приморья назначить вице-губернатора, который будет курировать выполнение данного плана.

«Мы договорились с Андреем Владимировичем, что будет назначен новый вице-губернатор, который будет знать, что все что связано с развитием – это и есть коэффициент его эффективности. Не вижу не решаемых проблем в развитии Приморья и Дальнего Востока. Все зависит от людей», – подчеркнул полпред в ходе пресс-подхода по итогам совещания.

Курировать развитие социальной инфраструктуры в Приморье будет новый вице-губернатор. 7 декабря 2017 года

Андрей Тарасенко акцентировал, что новый вице-губернатор будет назначен до конца года.

«Сейчас будем искать такого человека из Приморья, чтобы он владел всей информацией о крае. На него ляжет весь блок по реализации комплексного плана развития Приморского края», – заявил глава региона.

Напомним, по итогам рабочего визита в Приморье в сентябре этого года Президент России Владимир Путин поставил перед регионами Дальнего Востока задачу достигнуть таких показателей социального развития, которые были бы выше среднероссийского уровня.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: Трутнев  тарасенко  политика 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru