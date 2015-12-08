Избиркомы Приморья пошли на крайние меры

За 17 дней до дня голосования досрочные выборы в думу Спасска-Дальнего были отменены Избирательной комиссией Приморского края, но окончательное решение о проведении голосования, по-видимому, будет принимать Центризбирком РФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Независимо от того, чем кончится противостояние избиркомов, эта кампания, без сомнения, войдет в политическую историю региона, поставив рекорд по количеству скандалов и сенсаций.

Хотя бы потому, что незадолго до отмены выборов избирком Спасска – самостоятельно ли? – бросил открытый вызов руководству Приморья и региональному отделению «Единой России», оставив за бортом крупнейшие политические партии страны. Накал противостояния заставляет вспомнить о выборах в Дальнегорске осенью 2006 года – с той лишь разницей, что в Спасске пока не стреляют…

Перешли на личности

Ключевой этап избирательной кампании – регистрация кандидатов – завершился парадоксальным для России образом. Его главной сенсацией стало фактическое исключение из гонки кандидатов-одномандатников от «Единой России» и ЛДПР, связанное с претензиями ТИКа к документам этих партий. Разумеется, что подобное решение территориальной комиссии единороссы и «соколы Жириновского» обжаловали в Избирательной комиссии Приморского края и в судах.

«Такое ощущение, что члены территориальной избирательной комиссии Спасска-Дальнего потеряли чувство реальности, как будто они находятся на необитаемом острове, где нет ни закона, ни справедливости. Мы не удивимся, если наш единый список кандидатов на досрочные выборы депутатов Думы Спасска-Дальнего тоже вдруг забракуют, ссылаясь на несуществующие нарушения. Складывается впечатление, что кто-то пытается создать «карманную» думу и не допустить реальную конкуренцию на выборах», - прокомментировала ситуацию лидер приморских единороссов Людмила ТАЛАБАЕВА.

Судя по всему, пишет деловая газета «Золотой Рог», возмущение нынешнего руководства приморских единороссов было столь велико, что даже в своем официальном пресс-релизе партия «перешла на личности», упомянув, что «накануне принятия ключевого решения по кандидатам-одномандатникам от «Единой России», членом ТИК с правом решающего голоса, назначенным от «Справедливой России», стал известный в Приморье политтехнолог Александр ШЕМЕЛЁВ». Действительно, бывший вице-губернатор края по внутренней политике 27 ноября был назначен членом ТИК Спасска-Дальнего с правом решающего голоса, спустя два дня вошел в рабочую группу по рассмотрению обращений (жалоб) со стороны политических партий, а 2 декабря стал зампредом комиссии. При этом действия ТИКа весьма похожи на фирменный стиль Александра Юрьевича – с массовыми отказами в регистрации «неудобным» кандидатам, как это часто бывало на приморских выборах 2010-2011 годов…

Кстати, список еще одной парламентской партии, КПРФ, ТИК Спасска зарегистрировать отказался. Как следует из текста решения комиссии, одной из причин для отказа в регистрации стало отсутствие в поданных документах решения о назначении уполномоченных представителей КПРФ на выборах, а также исключение по различным основаниям 11 из 13 человек в составе партсписка. По словам второго секретаря крайкома КПРФ Павла АШИХМИНА, партийцы уже опротестовали отказ в Крайизбирком, но сомневаются, что голосование вообще состоится.

- Территориальная комиссия уверенно принимает незаконные решения, отказывая в регистрации не только нам, но и другим партиям. Это создает основания для того, чтобы выборы 20 декабря в Спасске-Дальнем были отменены. А новые выборы прошли исключительно по мажоритарным округам, - спрогнозировал Павел Ашихмин.

Чуров рассудит

Отказ в регистрации в связи с высоким процентом подписей, признанных недействительными, получили непарламентские «Родина», «Союз труда», «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Спортивная партия «Здоровые силы». Впрочем, задача перед ними стояла крайне сложная, ведь на сбор подписей с учетом сокращения сроков кампании у партий было всего несколько дней. Что касается регистрации списков «ЕР» и ЛДПР, то решение по ним было принято комиссией фактически в последний момент, ведь срок регистрационных действий из-за обнаруженных в документах недочетов исчислялся с 25 ноября. Также было отменено большинство решений об отказе в регистрации кандидатам-одномандатникам «Единой России». Однако на проведение агитационной кампании у партий и кандидатов осталось всего полмесяца.

Тем временем в ночь со 2 на 3 декабря Крайизбирком отменил решения Спасской ТИК о назначении досрочных выборов и утверждении календарного плана, принятые в конце октября, а также прекратил полномочия территориальной комиссии по проведению выборов. Пойти на крайние меры Избирательную комиссию Приморского края заставил поток жалоб от партий и кандидатов по одномандатным округам, которым было отказано в регистрации. Как следует из решения краевой комиссии, ТИК создавал препоны представителям партий, которые намеревались сдать документы на выдвижение списков кандидатов.

- После вступления решения в силу новые выборы в Спасске-Дальнем могут быть назначены либо муниципальной комиссией, которая будет там сформирована, либо по решению суда, - прокомментировала возможные правовые последствия председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяны ГЛАДКИХ, уточнив, что несогласные с решением Крайизбиркома стороны имеют право на его обжалование.

Этим правом воспользовалась территориальная комиссия Спасска, которая, пока решение КИК не вступило в силу, продолжает работу по подготовке голосования. Кроме того, члены комиссии решили обратиться к председателю Центральной избирательной комиссии РФ Владимиру ЧУРОВУ с открытым письмом-жалобой на действия Избирательной комиссии Приморского края в отношении ТИК Спасска-Дальнего.

«Уважаемый Владимир Евгеньевич, до выборов осталось 17 дней, большая часть избирательной кампании уже прошла, были потрачены большие бюджетные деньги на организацию подготовки к выборам. Избирательная комиссия Приморского края никак не пояснила причин принятия этих решений, которые без сомнения будут иметь тяжелые последствия для городского округа Спасска-Дальнего, который остается без действующей Думы…. Владимир Евгеньевич, просим Вас лично вмешаться в ситуацию с выборами депутатов Думы городского округа Спасска-Дальнего, просим Вас об этом не только как ТИК, но и как жители города, на которых непосредственно отразятся дополнительные расходы местного бюджета», - говорится в письме Спасской ТИК, направленном в Москву.

По сообщениям из Спасска, участники избирательной гонки продолжают готовиться к дню голосования, дожидаясь реакции Центризбиркома. Если ничего не изменится, то 20 декабря горожане увидят в бюллетенях названия пяти партий – «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, «Партии дела» и «Коммунистов России». По 10 одномандатным округам статус зарегистрированных кандидатов получили 30 человек.

Добавим, что 9 декабря в Приморском краевом суде должно состояться апелляционное рассмотрение дела об отмене решения Спасской ТИК о назначении досрочных выборов. Ранее городской суд отказал инициаторам иска в отмене голосования 20 декабря. Если будет реализован сценарий с отменой выборов по суду, то новые досрочные выборы в Спасске пройдут в соответствии с уже изменившимся краевым законодательством: оно, напомним, не предусматривает выдвижения партийных списков в муниципалитетах с численностью избирателей менее 100 тыс. человек. А расклад на выборах в Законодательное Собрание будет зависеть от исхода продолжающихся судебных разбирательств об итогах сентябрьских выборов в Спасском и Пожарском районах, где свое право на «льготное» участие отстаивают «Родина» и «Партия дела».

Артем СТРОГИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.