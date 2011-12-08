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Дальнегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний через 20-30 лет могут исчезнуть с лица земли
ПРИМОРЬЕ, 8 декабря, ZRPRESS. В течение ближайших десятилетий количество малых и средних городов в России, особенно так называемых моногородов типа приморского Дальнегорска, а также Лесозаводска, Спасска-Дальнего и так далее, будет неуклонно сокращаться. Их трудоспособное население постепенно переберется в крупные промышленные и финансовые центры, и они окончательно обезлюдят. С таким малоутешительным прогнозом выступила министр экономического развития страны Эльвира НАБИУЛЛИНА.
Глава МЭР отметила, что сохранить жизнеспособность всех малых и средних городов вряд ли удастся. Их исчезновение с карты России - это непреодолимая глобальная тенденция, которую можно замедлить, но не повернуть вспять. Об этом Набиуллина рассказала на Московском международном урбанистическом форуме.
Набиуллина выразила надежду, что большинство небольших городов все же найдут свою нишу и сохранят конкурентоспособность. Сейчас поддержка неэффективных городов стоит стране около 2% - 3% экономического роста ежегодно, сообщила чиновница со ссылкой на выводы некоторых экспертов.
Отток населения в более крупные города будет продолжаться и даже усиливаться, ведь они не так зависят от экономических спадов и конъюнктурных потрясений. "Крупные города более устойчивы в силу того, что у них более диверсифицированная экономическая структура. При этом не только услуги и знания, но и современная промышленность тяготеют к промышленным городам", - цитирует Набиуллину РИА "Новости".
В ближайшие два десятилетия из малых и средних городов в крупные переедут до 15 - 20 миллионов человек. Вопрос остается только в том, будут ли мегаполисы готовы принимать и качественно использовать такой огромный ресурс или это станет неподъемным вызовом, добавила министр. По ее словам, если не учитывать этот фактор при планировании городской политики, то в будущем он станет серьезной проблемой, которую многие крупные города ощущают уже сейчас.
За годы индустриализации в России появилось множество малых и средних городов, которые возводились вокруг одного крупного промышленного производства. Такие поселения (моногорода) стали настоящей проблемой в момент кризиса, когда градообразующие предприятия обанкротились или серьезно пострадали. Кроме того, подобные поселения были включены в производственные цепочки, поэтому пострадали и работники смежных предприятий, и соседние города.
Ранее стало известно, что правительство планирует оплачивать безработным переезд в регионы, где не хватает рабочих рук. Сумма подъемных будет варьироваться в зависимости от региона переселения и составит от 40 до 120 тыс. рублей. Членам семьи будущего ударника производства тоже положена небольшая компенсация - от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.
Благодаря этим мерам государство надеется увеличить показатели внутренней трудовой миграции вдвое: с 10 - 15 тысяч человек в 2010 г. до 20 - 25 тысяч человек. Расходы на это составят, по оценкам специалистов, около 2 млрд руб. в год.
В настоящее время уже действует ряд государственных программ, направленных на поддержку занятости. В частности, правительство приняло антикризисную программу, ориентированную на решение проблем моногородов. В рамках этой программы переселенцам компенсируют расходы на переезд (по 100 руб. в сутки) и в течение трех месяцев оплачивают аренду жилья из расчета не более 550 руб. в сутки. По этой программе в прошлом году переехали менее четырех тысяч человек.
Еще с 1990-х гг. в России продолжает действовать программа поддержки занятости на селе. Тем, кто хочет попробовать себя в сельском хозяйстве, предоставляют единовременное пособие по переезду в размере 500 руб. на каждого члена семьи. Эта программа также не пользуется большой популярностью, пишет "Утро.ру".
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