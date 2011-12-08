В Приморском крае результаты электронного подсчета голосов оказались отличны от подсчета вручную

По предварительным данным, на выборах 4 декабря в Приморье победу в сумме процентов одержали системно-оппозиционные партии. Хотя больше всего мест в Законодательном собрании края и в Госдуме РФ получит «Единая Россия».

В редакцию «ЗР» попали шокирующие цифры по двум избирательным участкам во Владивостоке, на которых в рамках эксперимента были установлены новые электронные системы - КОИБы. Они еще будут проверяться, но вполне возможно, что электронные новшества не позволили использовать такую технологию подтасовки результатов как вброс бюллетеней. На этих двух участках с огромным отрывом от конкурентов победу одержали коммунисты, а единороссы заняли последнюю, четвертую, строчку:

КПРФ – 355 и 318 голосов;

«Справедливая Россия» - 190 и 247 голосов;

ЛДПР – 138 и 218 голосов;

«Единая Россия» - 135 и 205 голосов соответственно.

«Это цифры показывают реальный, без подтасовок, рейтинг партий во Владивостоке», - поспешил обобщить для «ЗР» просочившиеся данные эксперт, попросивший не указывать его имени. Но, повторим, КОИБы были экспериментальными. На других участках, где действовала привычная система, партия власти заняла первое место, но с гораздо худшим результатом, чем рассчитывала. Другие партии же серьезно упрочили свои позиции.

Напомним, перед выборами лидеры приморских единороссов заявляли, что намерены получить 62% голосов. Однако они собрали почти в два раза меньше – 33,92%. Таковы предварительные данные Приморской краевой избирательной комиссии по выборам в Госдуму РФ. Согласно им, КПРФ взяла 23,02%; ЛДПР – 18,66%%; «Справедливая Россия» - 17,92%; «Яблоко» - 2,75%; «Патриоты России» - 0,86%; «Правое дело» - 0,48%.

Всего в выборах в Законодательное Собрание Приморского края приняли участие 49,25% избирателей. Минимальный 7% барьер прошли четыре партии. Наибольшее число голосов по единому округу получила «Единая Россия» - 34,95%. Второе место у КПРФ – 23,35%. ЛДПР набрала 19,6%. «Справедливая Россия» - 19,26%. Однако с учетом победителей в одномандатных округах региональное отделение «Единой России» может набрать большинство в краевом парламенте.

Итак, по одномандатным округам победили:

Анатолий ДОЛГАЧЕВ (31,28%);

Дмитрий НОВИКОВ (34,1%);

Артем САМСОНОВ (30,08%);

Сергей ДИКУСАР (30,51%);

Павел СЕРЕБРЯКОВ (35,06%);

Светлана КОЛОТОВА (28,16%);

Игорь ЧЕМЕРИС (41,9%);

Джамбулат ТЕКИЕВ (44,87%);

Сергей ИЩЕНКО (38,2%);

Валерий КАН (46,3%);

Сергей СОПЧУК (66,53%);

Геннадий ЛАЗАРЕВ (42,84%);

Руслан МАНОКОНОВ (47,99%);

Виктория НИКОЛАЕВА (39,21%);

Галуст АХОЯН (40,76%);

Александр БЕХТЕР (43,19%);

Юрий ДЕНИСЕНКО (48,79%);

Александр КВАША (36,15%);

Виктор МИЛУШ (60,41%);

Сергей СЛЕПЧЕНКО (54,47%).

Заявления в прокуратуру по поводу нарушений на избирательных участках есть, но оснований для отмены итогов выборов нет. Чрезвычайные ситуации в день выборов в крае не зарегистрированы, заверили в пресс-службе УВД Приморского края.

Возбуждено два административных дела в Советском районе Владивостока и п. Сибирцево Черниговского района за незаконную агитацию.

В Уссурийске наблюдатель от КПРФ Антонина КРАТ обвинила заместителя председателя избирательной комиссии на участке №952 Дмитрия ДОРОШЕНКО в попытке вброса 16 комплектов бюллетеней в пользу «Единой России». По факту нарушения полицейские оформили протокол.

Массовый подвоз людей для голосования по открепительным удостоверениям отметили жители Красноармейского района Приморья. «Под предлогом участия в совещании лесопромышленников на 22 автобусах, а также на личном транспорте приехали 1400 человек. Были люди с регистрацией из Находки, Уссурийска, Черниговки, Лучегорска, а также Камчатки, Сахалина и Сибири. Некоторые – с детьми, - сообщил один из жителей поселка Восток. – Мы подумали, что значительная часть приезжих – рабочие со стройки саммита АТЭС. Похоже, боялись, что в нашем кризисном районе выборы вообще могут быть сорваны. Цена вопроса выездного голосования – полторы тысячи рублей, двухразовое питание и «восьмерка» в табеле. Каждый из участников «совещания» должен был сделать снимок на телефон, за какую партию поставлена отметка в бюллетенях.

Но в целом выборы прошли спокойно, и серьезных оснований для отмены их итогов нет, уверяют эксперты.

Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".

