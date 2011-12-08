Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае результаты электронного подсчета голосов оказались отличны от подсчета вручную
По предварительным данным, на выборах 4 декабря в Приморье победу в сумме процентов одержали системно-оппозиционные партии. Хотя больше всего мест в Законодательном собрании края и в Госдуме РФ получит «Единая Россия».
В редакцию «ЗР» попали шокирующие цифры по двум избирательным участкам во Владивостоке, на которых в рамках эксперимента были установлены новые электронные системы - КОИБы. Они еще будут проверяться, но вполне возможно, что электронные новшества не позволили использовать такую технологию подтасовки результатов как вброс бюллетеней. На этих двух участках с огромным отрывом от конкурентов победу одержали коммунисты, а единороссы заняли последнюю, четвертую, строчку:
КПРФ – 355 и 318 голосов;
«Справедливая Россия» - 190 и 247 голосов;
ЛДПР – 138 и 218 голосов;
«Единая Россия» - 135 и 205 голосов соответственно.
«Это цифры показывают реальный, без подтасовок, рейтинг партий во Владивостоке», - поспешил обобщить для «ЗР» просочившиеся данные эксперт, попросивший не указывать его имени. Но, повторим, КОИБы были экспериментальными. На других участках, где действовала привычная система, партия власти заняла первое место, но с гораздо худшим результатом, чем рассчитывала. Другие партии же серьезно упрочили свои позиции.
Напомним, перед выборами лидеры приморских единороссов заявляли, что намерены получить 62% голосов. Однако они собрали почти в два раза меньше – 33,92%. Таковы предварительные данные Приморской краевой избирательной комиссии по выборам в Госдуму РФ. Согласно им, КПРФ взяла 23,02%; ЛДПР – 18,66%%; «Справедливая Россия» - 17,92%; «Яблоко» - 2,75%; «Патриоты России» - 0,86%; «Правое дело» - 0,48%.
Всего в выборах в Законодательное Собрание Приморского края приняли участие 49,25% избирателей. Минимальный 7% барьер прошли четыре партии. Наибольшее число голосов по единому округу получила «Единая Россия» - 34,95%. Второе место у КПРФ – 23,35%. ЛДПР набрала 19,6%. «Справедливая Россия» - 19,26%. Однако с учетом победителей в одномандатных округах региональное отделение «Единой России» может набрать большинство в краевом парламенте.
Итак, по одномандатным округам победили:
Анатолий ДОЛГАЧЕВ (31,28%);
Дмитрий НОВИКОВ (34,1%);
Артем САМСОНОВ (30,08%);
Сергей ДИКУСАР (30,51%);
Павел СЕРЕБРЯКОВ (35,06%);
Светлана КОЛОТОВА (28,16%);
Игорь ЧЕМЕРИС (41,9%);
Джамбулат ТЕКИЕВ (44,87%);
Сергей ИЩЕНКО (38,2%);
Валерий КАН (46,3%);
Сергей СОПЧУК (66,53%);
Геннадий ЛАЗАРЕВ (42,84%);
Руслан МАНОКОНОВ (47,99%);
Виктория НИКОЛАЕВА (39,21%);
Галуст АХОЯН (40,76%);
Александр БЕХТЕР (43,19%);
Юрий ДЕНИСЕНКО (48,79%);
Александр КВАША (36,15%);
Виктор МИЛУШ (60,41%);
Сергей СЛЕПЧЕНКО (54,47%).
Заявления в прокуратуру по поводу нарушений на избирательных участках есть, но оснований для отмены итогов выборов нет. Чрезвычайные ситуации в день выборов в крае не зарегистрированы, заверили в пресс-службе УВД Приморского края.
Возбуждено два административных дела в Советском районе Владивостока и п. Сибирцево Черниговского района за незаконную агитацию.
В Уссурийске наблюдатель от КПРФ Антонина КРАТ обвинила заместителя председателя избирательной комиссии на участке №952 Дмитрия ДОРОШЕНКО в попытке вброса 16 комплектов бюллетеней в пользу «Единой России». По факту нарушения полицейские оформили протокол.
Массовый подвоз людей для голосования по открепительным удостоверениям отметили жители Красноармейского района Приморья. «Под предлогом участия в совещании лесопромышленников на 22 автобусах, а также на личном транспорте приехали 1400 человек. Были люди с регистрацией из Находки, Уссурийска, Черниговки, Лучегорска, а также Камчатки, Сахалина и Сибири. Некоторые – с детьми, - сообщил один из жителей поселка Восток. – Мы подумали, что значительная часть приезжих – рабочие со стройки саммита АТЭС. Похоже, боялись, что в нашем кризисном районе выборы вообще могут быть сорваны. Цена вопроса выездного голосования – полторы тысячи рублей, двухразовое питание и «восьмерка» в табеле. Каждый из участников «совещания» должен был сделать снимок на телефон, за какую партию поставлена отметка в бюллетенях.
Но в целом выборы прошли спокойно, и серьезных оснований для отмены их итогов нет, уверяют эксперты.
Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".
Новости тематики
- ВЦИОМ оценил шансы Приморья обойтись одним туром
- Владивосток не дождется мэра к Новому году
- Депутаты Дальнегорска выберут главу после выборов губернатора Приморья
- "Мнение руководства коммунистов не совпадает с мнением жителей Приморья"
- Педагогам Приморья повышают заработную плату
- Бюджет Приморского края-2019 будет сверхсоциальным
- Выборы губернатора Приморья попали под наблюдение
- "Белый дом" продолжает перезагрузку
- Фильтрованная пятерка
- ЦИК отмечает равный подход и лояльность крайизбиркома Приморья к кандидатам в губернаторы
Новости раздела
- Бороться с бедностью начнут с Приморья
- ВЦИОМ оценил шансы Приморья обойтись одним туром
- Решения, которые приятно принимать
- Владивосток не дождется мэра к Новому году
- Депутаты Дальнегорска выберут главу после выборов губернатора Приморья
- Ошибка эксперта: доказательства вины мэра Дальнегорска рухнули в суде
- "Мнение руководства коммунистов не совпадает с мнением жителей Приморья"
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- Педагогам Приморья повышают заработную плату
- Бюджет Приморского края-2019 будет сверхсоциальным
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Два подряда вне очереди
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Умер президент США
- Новая ферма даст жителям Сахалина до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год