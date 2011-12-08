Отбор приморских кандидатов пройдет на 800 площадках, каждая из которых будет стоить от 30 до 45 тысяч рублей

ПРИМОРЬЕ, 19 июля, ZRPRESS. Средства на партийные праймериз выделит Фонд поддержки "Единой России". Об этом заявил в ходе пресс-конференции 14 июля руководитель ЦИК партии Андрей Воробьев, сообщает сайт приморского регионального отделения партии.

По словам Андрея Воробьева, для проведения отбора кандидатов выбрано около 800 площадок, каждая из которых обойдется Фонду от 30 до 45 тысяч рублей (итого около 30 миллионов рублей). Предполагается, что в праймериз примут участие около 5 тысяч человек, из которых для участия в думских выборах выберут 600 кандидатов.

Все мероприятия, по его словам, пройдут в домах культуры, кинотеатрах, объектах культурного назначения, в спортсооружениях.

«Цена за аренду помещений в малых населенных пунктах составляет от 200 рублей в час, - отметил он. - В столицах – до 2 тысяч рублей. Мы не стремимся проводить эти мероприятия в престижных учреждениях. Зал должен быть оснащен символикой, атрибутикой, должна быть регистрация для участников. Таким образом, одна площадка будет обходиться нам от 30 до 45 тысяч рублей. Финансирование пойдет из фонда поддержки партии «Единая Россия».

Напомним, Региональный координационный совет Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Единой России» в Приморском крае 12 июля утвердил график общенародного праймериз кандидатов в депутаты Госдумы.

В список кандидатов на праймериз от Приморья вошло 29 человек. В графике – 10 площадок, на которых пройдет праймериз с 26 июля по 10 августа. Кандидаты представят свои предвыборные программы, а затем путем тайного голосования специально уполномоченные координационном советом люди (всего 1860 человек) поставят им баллы. По количеству баллов определятся лидеры голосования. «Выборы» начнутся 26 июля в Лесозаводске, затем пройдут в Уссурийске и Арсеньеве, во Владивостоке, Чугуевке, Артеме. В Уссурийске праймериз пройдет 2 раза, а во Владивостоке – три раза на разных площадках. Завершится праймериз 10 августа в Находке. Кандидаты имеют право выступить на всех 10 площадках.