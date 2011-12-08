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Праймериз кандидатов от Народного фронта начнется с Лесозаводска
ПРИМОРЬЕ, 19 июля, ZRPRESS. На сайте приморского регионального отделения партии появилась информация о порядке проведения праймериз для отбора кандидатов в депутаты Госдумы и Законодательное собрание Приморского края. Расходы на партийные праймериз оплатит Фонд поддержки "Единой России". Об этом заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 14 июля, руководитель ЦИК партии Андрей Воробьев.
Региональный координационный совет Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Единой России» в Приморском крае 12 июля утвердил список кандидатов из 29 человек и график общенародного праймериз кандидатов в депутаты Госдумы. Согласно утвержденному графику праймериз пройдет на 10 площадках с 26 июля по 10 августа. Кандидаты представят свои предвыборные программы, а затем путем тайного голосования специально уполномоченные координационном советом люди (всего 1860 человек) поставят им баллы. По количеству баллов определятся лидеры голосования.
«Выборы» начнутся 26 июля в Лесозаводске, затем пройдут в Уссурийске и Арсеньеве, во Владивостоке, Чугуевке, Артеме. В Уссурийске праймериз пройдет 2 раза, а во Владивостоке – три раза на разных площадках. Завершится праймериз 10 августа в Находке. Кандидаты имеют право выступить на всех 10 площадках.
В целом же по России, как сообщил руководитель ЦИК «Единой России» Андрей Воробьев, праймериз пройдет на 800 площадках, каждая из которых обойдется Фонду от 30 до 45 тыс.рублей - всего около 30 млн рублей. Единороссы рассчитывают, что в праймериз примут участие около 5 тысяч человек, из которых для участия в думских выборах выберут 600 кандидатов.
Все мероприятия, по его словам, пройдут в домах культуры, кинотеатрах, объектах культурного назначения, в спортсооружениях. «Цена за аренду помещений в малых населенных пунктах составляет от 200 рублей в час, - отметил он. - В столицах – до 2 тысяч рублей. Мы не стремимся проводить эти мероприятия в престижных учреждениях. Зал должен быть оснащен символикой, атрибутикой, должна быть регистрация для участников. Таким образом, одна площадка будет обходиться нам от 30 до 45 тысяч рублей. Финансирование пойдет из фонда поддержки партии «Единая Россия».
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