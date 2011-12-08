Портфельная чехарда

Если не брать во внимание уголовное дело против господина ЧИЧАЕВА, когда ему "не понравился" счет в одном из местных кабаков, ситуация в "сером" доме стабильна. Однако частая смена исполняющих обязанности главы администрации Владивостока привела к тому, что широкая общественность задалась вопросом: что происходит в коридорах мэрии и почему чиновники работают всего несколько месяцев, а затем в кресло главы усаживается новый человек?

Напомним, что после ареста Владимира НИКОЛАЕВА исполнять его обязанности стал Юрий КОРЕНЬ. В принципе, Юрий Иванович и принял на себя самые тяжелые "проверки" силовых структур. Сегодня можно говорить о том, что во многом благодаря ему система управления городом не рухнула как карточный домик, а только серьезно пошатнулась. "Если говорить о событиях того периода, то день чиновника начинался с того, что он шел с документами к следователям или каким-либо другим проверяющим. А проверяли и Генеральная прокуратура, и Счетная палата, и ФСБ, а также городская и краевая прокуратуры.

Опасения за здоровье оказались оправданными: и.о. мэра Юрий Корень угодил в больницу, правда, ему сделали операцию на желудочно-кишечном тракте. Поэтому портфель достался Ольге КОЗЕРАЦКОЙ, которая исполняла обязанности главы администрации несколько месяцев. Ольга Николаевна также мужественно старалась спасти частично парализованную структуру управления. В ее актив можно смело занести то, что она фактически сумела сформировать бюджет города на 2008 г. Таких сильных финансистов администрация города не видела давно.

В тот период был еще момент, когда мог бы вернуть портфель Юрий Корень. После проведенной операции Юрий Иванович пошел на поправку, но как морж со стажем он искупался в ледяной воде и в результате заработал осложнение. Чиновник был вынужден отправиться на лечение за рубеж.

Следующее кадровое изменение коснулось Ольги Козерацкой. Как говорится, мавр сделал дело, мавр может удалиться. Портфель переходит к Александру МЕЛЬНИКУ. До своего назначения на пост и.о. он курировал образование, аппарат администрации города и организационный отдел. В принципе, пока проблемы со здоровьем не заставили его уйти с этой должности, новый исполняющий обязанности трудился неплохо. Достаточно сказать о том, что он справился с последствиями снегопада, который накрыл Владивосток сразу после наступления нового года.

Сегодня обязанности главы администрации Владивостока исполняет Игорь КОВАЛЕВ. Широкой общественности он известен мало, так как до своего прихода в мэрию работал коммерческим директором санатория "Амурский залив", а в этом году баллотировался в Думу Владивостока. Сколько он продержится на этом посту, никто не знает, но, возможно, дотянет до следующих выборов мэра.

Есть еще одна особенность, связанная с постоянной сменой главы Владивостока. Все кадровые решения происходили в одной команде - отстраненного от должности мэра Владимира Николаева. Причем нужно понимать, что если сразу после его ареста на мэрию было давление, то потом вышестоящая власть поняла - смена команды приведет к тому, что оставшийся без управления город будет просто "порван на части". Так было, например, когда уходили администрации КОПЫЛОВА и ЧЕРЕПКОВА.

В общем, что бы ни говорили о команде Николаева, она свой матч до конца доиграет, хотя и в неполном составе. Ведь из ее состава были выбиты Константин СТОЦЕНКО, Игорь ГОЛУБЕВ (вернулся в мэрию в прошлый четверг, все обвинения сняты), Николай АРЖАНОВ, Владимир МЫШКИН и многие другие. Доиграет, несмотря на многочисленные удаления и замены. И хотя еще в первом тайме игры стало ясно, на чьей стороне будет окончательная победа, команда продержалась до конца. Вот только зрители от этой игры не в восторге. Грязный город и коррупция популярности данному составу "игроков" не добавили. В итоге процветание Владивостока в который отдвинулось на неопределенный срок. А жители в очередной раз оказались заложниками противостояния двух властных кланов.

А вот какой будет новая команда - сказать трудно. Озвученные кандидаты на пост мэра - пока просто люди с большими амбициями. Говорить о них как о команде преждевременно. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что кадровый голод - одна из проблем будущего мэра. Ведь даже администрация края пока с этой проблемой не разобралась. Впрочем, ее игра тоже не закончена. И хотя она играет в высшей лиге, предсказывать ей победу мы пока не будем.