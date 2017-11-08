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Врио губернатора Приморья позвал на работу старую гвардию
Пост первого заместителя главы региона вновь займет Александр Костенко
Председатель комитета по экономической политике и собственности приморского парламента Александр КОСТЕНКО, занимавший пост первого вице-губернатора в администрации Сергея ДАРЬКИНА и (на первых порах) Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, возвращается на покинутую в феврале 2015 года должность. Об этом сообщил врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО на заседании общественного экспертного совета по промышленной политике в среду, 8 ноября.
Напомним, что несколько дней назад в отставку по собственному желанию ушел первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ. После его ухода без куратора остались такие направления, как промышленность и транспорт, дороги, торговля и лицензирование. 8 ноября на заседании ОЭС по промышленной политике, в котором принял участие Андрей Тарасенко, один из участников задал вопрос о том, кто теперь станет курировать данное направление.
«Будет такой. Первым вице-губернатором будет Александр Костенко», – цитирует временного главу Приморья его пресс-служба.
Напомним, что с февраля 2015 года Александр Костенко являлся депутатом Законодательного Собрания Приморского края, возглавляя комитет по экономической политике и собственности, а в текущем созыве еще и фракцию «Единая Россия» в ЗС ПК. Таким образом, возвращение Костенко в администрацию Приморья создает сразу две вакансии в Законодательном Собрании. А поскольку в нынешний созыв ЗС ПК Костенко избирался по одномандатному округу, до выборов нового депутата краевой парламент будет работать в неполном составе.
Александр САЛКОВ.
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