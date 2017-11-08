Владимиру Путину и российским миллиардерам предложили оформить "дальневосточный гектар"

В посёлке Кавалерово Приморского края прошёл митинг жителей в честь 100-летия Октябрьской революции 1917 года. На митинге присутствовало более 300 человек, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Митинг открыл его инициатор Сергей ПЛЕВАКО - главный редактор газеты “За матушку Россию”. В своей речи Сергей Михайлович подробно остановился на достижениях СССР и призвал власти вернуть в Российскую Федерацию все социальные завоевания СССР. На митинге выступили: Галина ИСАКОВА - 1-й секретарь комитета Кавалеровского местного отделения КПРФ, Анатолий ГОЛОВАЩЕНКО - председатель Совета ветеранов Кавалеровского района, Ирина ИЩЕНКО - депутат муниципального комитета Кавалеровского городского поселения.





В единогласно принятой резолюции говорится: «“7 ноября 2017 года исполняется 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции - одному из величайших событий 20-го века. Результатом Революции стало создание Союза Советских Социалистических Республик (СССР) - первого в мире социалистического государства. В СССР не было безработицы. Конституцией гарантировалось право на труд и отдых, бесплатное образование и здравоохранение, обеспечение достойной старости. Была создана лучшая в мире система науки и культуры. В СССР была создана самая мощная армия, которая в 1941-1945 гг. разгромила гитлеровский фашизм и японский милитаризм. Наша Родина - СССР была первой в освоении Космоса.

Опыт Советского Союза перенимали союзники нашей страны и ему были вынуждены следовать и непримиримые противники, особенно в области социальной защищённости трудящихся и населения. Развал СССР, к которому приложили руку США и их союзники, а также “демократы” союзных республик, привёл к резкому ухудшению социально-экономическому положению нашей страны - России.





Участники митинга решили потребовать от законодателей Российской Федерации вернуть 7 ноября - Дню Октябрьской революции 1917 года - статус праздничного дня, потребовать от руководства страны прекратить очернять и искажать историю Октябрьской революции 1917 года и историю СССР.

Потребовать от Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить создание в нашей стране рабочих мест, ликвидировать безработицу; вернуть бесплатные образование и здравоохранение, достойную пенсию и др., увеличить финансирование науки и культуры.





В целях развития экономики Кавалеровского района Приморского края предложить А.ТАРАСЕНКО, Д. МЕДВЕДЕВУ, В. ПУТИНУ, а также Р. АБРАМОВИЧУ, В. ВЕКСЕЛЬБЕРГУ, А. УСМАНОВУ и другим российским миллиардерам оформить «дальневосточный гектар» в Кавалеровском районе.

Резолюцию митинга решено направить Президенту РФ, членам Совета Федерации РФ, депутатам Государственной Думы, Председателю Правительства РФ и российским миллиардерам.

Фото Сергея Плевако.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.