Коммунисты Приморья просят ухи

Фракция КПРФ в краевом парламенте Приморья пока не оправилась от удара по кошелькам своих депутатов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Одним из самых резонансных решений нового созыва Законодательного Cобрания Приморья стало ограничение количества депутатов, получающих зарплату. Этому нововведению сильнее всего сопротивлялась фракция КПРФ, большинство членов которой теперь будут вынуждены искать иные источники дохода.

Однако руководитель депутатского объединения Анатолий ДОЛГАЧЕВ право работать на освобожденной основе сохранит, несмотря на демонстративный отказ от руководящего поста в одном из комитетов.

Лидер с голоду не умрет

Напомним, что в ходе острой дискуссии на последнем заседании краевого парламента представители фракции КПРФ, большинство которых по новому закону лишается депутатской зарплаты, не исключили того, что опротестуют принятый ЗС документ в судебном порядке. Однако сейчас негодование «красных», похоже, пошло на убыль.

- Пока мы взвешиваем, насколько целесообразно пытаться отменить закон в судебном порядке. Расклад голосов в парламенте таков, что даже в случае нашего успеха единороссы и их союзники могут вновь принять похожий документ, - объясняет второй секретарь приморского крайкома КПРФ Павел АШИХМИН. Как уточнил политик, фракция КПРФ в Законодательном Собрании, вероятнее всего, сосредоточится на продвижении альтернативного законопроекта: он предусматривает, что зарплату могут получать все 40 депутатов, однако размер их ежемесячного денежного содержания сокращается вдвое.

Между тем сейчас из восьми «красных» депутатов в краевом парламенте право работать на освобожденной основе осталось только у одного человека, избранного в ЗС по партсписку. Согласно коллективному решению фракции, таким человеком станет ее председатель, лидер отделения компартии в Приморье Анатолий ДОЛГАЧЕВ. Причем получать зарплату он сможет даже несмотря на демонстративный отказ от поста зампредседателя комитета по социальной политике и защите прав граждан, на который Долгачева утвердили при распределении руководящих должностей в новом созыве ЗС. Коллеги по комитету удовлетворили соответствующее заявление Долгачева 31 октября, после чего у коммунистов не осталось ни одного руководящего поста в парламенте.

Единственная неприятность, которая может грозить лидеру краевой партячейки, на сессии ЗС в сердцах назвавшему единороссов и представителей остальных парламентских партий (за исключением КПРФ) «гоп-компанией», носит не финансовый, а дисциплинарный характер. Сразу после демарша фракции КПРФ на последнем заседании ЗС председатель комитета по этике Дмитрий НОВИКОВ напомнил собравшимся, что за повторное оскорбление коллег депутат может быть лишен слова.

Каналы перекрыты

Менее других членов оппозиционной фракции, по мнению наблюдателей, пострадают избранный по списку Артавазд ОГАНЕСЯН и одномандатник Андрей ИЩЕНКО. Оба связаны со строительным бизнесом и изначально не слишком нуждались в том, чтобы работать на освобожденной основе. То есть почти половина депутатов КПРФ в Законодательном Собрании действия нового закона на себе не ощутит. Чего не скажешь об их более старших товарищах, у которых больших заработков «на стороне» не имеется.

Говоря о новых условиях работы оппозиционеров в парламенте Приморья, стоит упомянуть и о сокращении на 20 млн рублей сметы Законодательного Собрания по итогам последней корректировки краевого бюджета. Около трети этой суммы сэкономят за счет сокращения числа «зарплатных» депутатов, однако секвестру также подверглись расходы на связь, транспорт, командировки и аренду помещений для приемных. Для небогатых депутатов, чей избирательный округ находится далеко от Владивостока, это приведет к дополнительной финансовой нагрузке.

- Теперь работать на округах депутатам предлагается за свой счет. Учитывая лишение коммунистов права получать зарплату, налицо попытка нового руководства ЗС удушить нашу фракцию экономически и «выдавить» ее из парламента, - возмущается депутат-коммунист Владимир БЕСПАЛОВ. Напомним, на сессии ЗС политик предлагал перераспределить депутатские зарплаты в случае отказа председателей или зампредов комитетов от работы на освобожденной основе: сегодня, по словам Беспалова, на освобожденной основе намерены работать только 20 из 30 депутатов, имеющих такое право.

Родственников за порог!

Добавим, что за жаркими дискуссиями о праве депутатов на зарплату остался еще один очень важный пункт принятого в конце октября закона. Он касается запрета близким родственникам любого депутата ЗС ПК работать помощником кого-либо из депутатов. За мотивацией этого новшества далеко ходить не надо: достаточно вспомнить, что в прошлом созыве некоторые депутаты-коммунисты трудоустраивали своих «вторых половин» в помощники к коллегам по фракции.

Учитывая, что фонд заработной платы помощников составляет 80% от среднемесячной зарплаты краевого депутата (эти деньги можно разделить между несколькими помощниками, а можно отдать одному-единственному), сумма дополнительного дохода «в семью» могла получиться немалая. Однако теперь и эта возможность пополнить семейный бюджет стала недоступной, что еще больше осложнит финансовое положение некоторых депутатов-коммунистов.

Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.