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В Приморье сесть в кресло главы Артема желающих мало
В городе завершился прием заявлений на конкурс по замещению поста главы администрации, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
На минувшей неделе в приморском городе Артеме завершился прием заявлений на конкурс по замещению поста главы администрации. Напомним, вакансия на эту должность появилась после 18 сентября, когда экс-мэр АГО был избран депутатом Госдумы РФ. Желающих сменить его оказалось не так много, что может свидетельствовать об определенных договоренностях местных элит с руководством края.
Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в аппарате думы Артемовского городского округа, к окончанию установленного срока документы для участия в конкурсе подали три человека. Это исполняющий обязанности главы АГО Александр АВДЕЕВ, много лет работавший первым замом мэра Владимира НОВИКОВА, начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Виталий ЕФРЕМОВ и Иван ЗДОБИН, 34-летний сотрудник Минвостокразвития РФ.
Второй этап конкурса должен состояться 14 ноября. После чего отобранным конкурсной комиссией во главе с вице-губернатором Павлом СЕРЕБРЯКОВЫМ претендентам предстоит рейтинговое голосование в муниципальной думе.
Напомним, что конкурс на замещение должности главы города в Артеме проводится уже во второй раз за последние полтора года. В апреле 2015 Владимир Новиков стал первым главой муниципалитета в Приморье, избранным по новым правилам. Однако год спустя бессменный (с 2001 года) градоначальник получил поддержку избирателей уже на выборах в Госдуму РФ в одномандатном округе №63. Через несколько дней после избрания он досрочно сложил полномочия главы. Ранее, говоря о возможном преемнике, Владимир Новиков не исключал, что главный в городе пост может занять как человек из его команды, так и представитель «кадрового резерва» губернатора.
Артем СТРОГИН.
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