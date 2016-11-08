В Приморье сесть в кресло главы Артема желающих мало

В городе завершился прием заявлений на конкурс по замещению поста главы администрации, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На минувшей неделе в приморском городе Артеме завершился прием заявлений на конкурс по замещению поста главы администрации. Напомним, вакансия на эту должность появилась после 18 сентября, когда экс-мэр АГО был избран депутатом Госдумы РФ. Желающих сменить его оказалось не так много, что может свидетельствовать об определенных договоренностях местных элит с руководством края.

Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в аппарате думы Артемовского городского округа, к окончанию установленного срока документы для участия в конкурсе подали три человека. Это исполняющий обязанности главы АГО Александр АВДЕЕВ, много лет работавший первым замом мэра Владимира НОВИКОВА, начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Виталий ЕФРЕМОВ и Иван ЗДОБИН, 34-летний сотрудник Минвостокразвития РФ.

Второй этап конкурса должен состояться 14 ноября. После чего отобранным конкурсной комиссией во главе с вице-губернатором Павлом СЕРЕБРЯКОВЫМ претендентам предстоит рейтинговое голосование в муниципальной думе.

Напомним, что конкурс на замещение должности главы города в Артеме проводится уже во второй раз за последние полтора года. В апреле 2015 Владимир Новиков стал первым главой муниципалитета в Приморье, избранным по новым правилам. Однако год спустя бессменный (с 2001 года) градоначальник получил поддержку избирателей уже на выборах в Госдуму РФ в одномандатном округе №63. Через несколько дней после избрания он досрочно сложил полномочия главы. Ранее, говоря о возможном преемнике, Владимир Новиков не исключал, что главный в городе пост может занять как человек из его команды, так и представитель «кадрового резерва» губернатора.

Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.