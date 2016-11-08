Галушка протаптывает дорогу Путину

В Москве прошли переговоры главы Минвостокразвития и японского министра по делам сотрудничества с Россией, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Вопросы активизации двустороннего сотрудничества и привлечения японских инвесторов в дальневосточные регионы обсудил в Москве министр Российской Федерации Александр ГАЛУШКА на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии, министром по делам сотрудничества с Россией в области экономики Хиросигэ СЭКО.

Переговоры прошли в преддверии намеченного на декабрь официального визита президента России Владимира ПУТИНА в Японию, став развитием и закреплением позитивных договорённостей, достигнутых в рамках Восточного экономического форума и последующих переговоров по его итогам в Токио.

Стороны обсудили План интенсификации экономических связей между Японией и Россией на Дальнем Востоке. Документ содержит 18 приоритетных направлений и проектов в сфере энергетики, транспорта, промышленности, медицины, сельского хозяйства, развития городской среды, в создании инвестиционных платформ. «По всем пунктам есть продвижение. Сегодняшняя встреча - это фактически «сверка часов». Мы обсудили, что у нас получилось за эти два месяца, где у нас уже есть результаты. Сейчас идет интенсивный рабочий процесс с двух сторон», - заявил по итогам переговоров Александр Галушка.

Активизации взаимоотношений способствуют новые инструменты развития - ТОРы, Свободный порт Владивосток, поддержка инвестиционных проектов, реализуемых в ДФО. Благодаря им на Дальний Восток привлечено более 18,5 млрд долларов прямых инвестиций, из которых 1 млрд долларов - это прямые инвестиции из Японии. По словам главы Минвостокразвития, «это только самое начало совместного плодотворного сотрудничества на Дальнем Востоке». Он также напомнил, что на прошедшем два месяца назад втором Восточном экономическом форуме было подписано 17 соглашений с японскими партнерами на сумму 1,3 млрд долларов США.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить практическую отработку данных вопросов, а также других проектов, реализуемых на Дальнем Востоке.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.