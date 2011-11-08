В Красноармейском районе Приморья грядут выборы не партийные, а отраслевые

В Красноармейском районе в борьбе за власть и лесные угодья горняки ведут упорную борьбу с представителями лесной отрасли. Генеральное сражение состоится уже 13 ноября на выборах депутатов Думы Красноармейского района, спикер которой согласно Уставу автоматически станет главой района.

Надо заметить, что в Красноармейском районе развиты три отрасли. Горнодобывающая отрасль сконцентрирована в поселке Восток. Там расположен Приморский ГОК, совладельцем которого и генеральным директором является Владимир ШАГОЙКО. Лесная отрасль базируется в поселке Рощино, и выразителем ее политических интересов выступает бывший депутат Думы Красноармейского р-на Владимир БОДНЯ. Центром третьего, сельскохозяйственного кластера, является поселок Новопокровка. Впрочем, сельчане оказались в стороне от разгоревшейся борьбы и единой команды на предстоящие выборы не выставили.

Горняки и лесники схлестнулись, после того как Приморский ГОК приобрел зарубежную лесоперерабатывающую технику и создал у себя комплекс по переработке. Однако получить лесные угодья на тендере горняки не сумели. И остались без сырья. Вот и начали искать, у кого бы из традиционных лесопользователей забрать угодья.

- Комплекс – это диверсификация производства и новые рабочие места в пос. Восток. Это глубокая переработка леса, к чему давно, но безуспешно призывают руководители нашего государства, - объясняют представители горняков. - Но нам не дают лес. Он весь в руках «черных лесорубов», которые гонят кругляк в Китай за бесценок.

- У нас вполне легальный бизнес. Свои угодья мы получили открыто, на вполне законных основаниях, и все обвинения беспочвенны! – возмущенно парируют традиционные лесопользователи. – Мы не понимаем, почему в пос. Восток нужно создавать рабочие места за счет жителей поселка Рощино. Ведь понятно, что если горняки заберут у нас лес, то наши люди останутся без работы. И главное – горняки ведут нечестную борьбу, активно используют административный ресурс.

Стоит отметить, что горняки состоят в КПРФ, а лесники – в «Единой России». Но в Красноармейском районе единороссы оказались в оппозиции. На прошлых выборах в Думу Красноармейского района большинство мандатов получили представители горняков.

- Да они шельмовали! Избирком в то время возглавлял бывший зять Шагойко Алексей ОСИЮК. Кандидаты в депутаты собрали и подали документы. Но оказалось, что у многих из сильных выдвиженцев не хватает одной бумаги. Люди возмутились: «Как же так? Вот все, что нужно по списку, который висит на стенде избиркома!» А им в ответ с наивными глазами: «Ой, извините, это машинистка ошиблась и одну строчку пропустила». Вот так самые перспективные претенденты оказались вне выборов. В результате большинство мест в Думе получили горняки, - рассказывают «ЗР» представители лесной отрасли.

Предстоящие 13 ноября выборы проводит все та же избирательная комиссия. Алексей Осиюк, уже побывавший в кресле главы администрации района, сейчас не председатель, а всего лишь консультант избирательной комиссии. Тем не менее у оппозиционеров из «Единой России» вновь проблемы с регистрацией.

- Первые дни регистрация шла как обычно, вполне спокойно. Но наступил наш день. Приходим подавать документы, а там примерно три десятка жителей Дальнереченска бомжеватого вида. Якобы, тоже желающих баллотироваться по нашему району. Документы почему-то принимала одна председатель комиссии. Конечно, на нас времени не хватило. На следующий день история стала повторяться. Лишь после того как мы обратились в полицию, прокуратуру и крайизбирком, удалось подать документы, - рассказывает один из кандидатов в депутаты от лесников Сергей ШУЛЯК.

Документы подали. Только в регистрации им все равно отказали. Понадобилось решение крайизбиркома. Местная комиссия вынуждена была подчиниться, и зарегистрировала единороссов-лесников. Но горняки не смирились и подали в суд. Впрочем, суд они тоже проиграли. Так что избавиться от конкурентов административным путем не удалось.

Однако лесники-единороссы уверены, что их еще ждет много сюрпризов, и потому они обратились во всевозможные инстанции от крайизбиркома и прокуратуры до ФСБ с просьбой «обеспечить честные и прозрачные выборы».

Теперь обе команды, это 15 кандидатов от горняков из пос. Восток и 12 кандидатов от «лесников» из Рощино встретятся на выборах 13 ноября. Впрочем, окончательный расклад в Думе Красноармейского района будет во многом зависеть и от того, как проголосуют сельхозпроизводители из Новопокровки.