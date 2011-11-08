Приморские выборы для избранных

Право быть избранным, казалось бы, гарантированное россиянам Конституцией, на деле обеспечивается лишь избранным. Тем, кому власть разрешает баллотироваться. Попавшие в «черный список» не могут принять участие в выборах в качестве кандидата. Это еще раз подтвердила процедура регистрации кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК).

Выборы в ЗС ПК проходят по смешанной системе. Из общего числа в 40 мест за 20 мандатов борются зарегистрированные политические партии. Еще за 20 мандатов предстоит бороться самовыдвиженцам. Партии спокойно зарегистрировали свои списки. А вот ряды самовыдвиженцев прошли тщательную «прополку». Из 130 претендентов избиркомы отсеяли около 30 человек. Причем, самых известных и наиболее сильных. Стоит отметить, что в «черный список» попали даже единороссы. По странному совпадению именно то, кто по той или иной причине оказался в разладе с краевой властью.

Например, известный в крае человек, один из самых активных депутатов Госдумы от Приморья Руслан КОНДРАТОВ. В его активе – очень важный для нашего края «персональный» законопроект «Об основах приграничного сотрудничества», льготные авиабилеты для дальневосточников в центральную часть России (с этим вопросом Кондратов лично обращался к Владимиру Путину, который пообещал депутату Госдумы от Приморья решить эту проблему).

Команда Кондратова собрала около 3,5 тыс. подписей, из которых отобрали 700 самых надежных. Комиссия нашла расхождения по 17 подписям, но запрос в федеральную миграционную службу почему-то направила сразу на 127 подписей, из которых 92 признали недействительными.

- Подписи браковали по самым смешным поводам. Кто-то хвостик буквы не дописал, у кого-то нолик, видите ли, получился кривым! Были и банальные технические ошибки, и, похоже, намеренные искажения. Так, например, для проверки в ФМС из избиркома ушли запросы с ошибками в фамилии, вместо, к примеру, Романова идет запрос на Ромнову. Ответ, понятно, отрицательный: Ромнова по данному адресу не значится. Что и требовалось доказать: ура, подпись фальшивая. Такого рода неточности в запросах в миграционную службу были в адресах, фамилиях, дате рождения! – возмущаются представители Руслана Кондратова.

Прокуратура Приморского края внесла представление о незаконности действий территориальной избирательной комиссии. Люди, расписавшиеся в подписных листах за Руслана Кондратова, специально приезжали, чтобы доказать комиссии достоверность своих подписей. Комиссия была вынуждена признать свои сомнения ошибочными. Тем не менее, 4 подписи, необходимые для регистрации кандидата, все-таки сочли недостоверными. Решение избирательной комиссии Руслан Кондратов намерен обжаловать.

Говорят, между Русланом Кондратовым и губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ давно пробежала черная кошка. А тут еще громкий скандал вокруг праймериз единороссов, который якобы подняли люди Кондратова - Георгий МАРТЫНОВ и Людмила ТАЛАБАЕВА. Приморские единороссы не включили их в свой список. Но Москва сама вписала их имена. Владимир Путин лично отменил итоги голосования в Артеме и Находке. Вот и стал депутат Госдумы «непроходным», объясняет ситуацию эксперт, попросивший не указывать его имени.

Комментируя отказ в регистрации, Руслан Кондратов заявил: «Считаю, что территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района действовала предвзято. Обязательно буду обращаться в суд, в Центральную избирательную комиссию, но добьюсь правды. Я буду бороться не только за признанные не действительными четыре подписи, а за всех людей, которые ставили эти подписи, потому что верят мне, надеются на меня. Их больше 3.5 тысяч, и все они – реально существуют. Уверен в победе!»

Игорь ЛИФАНОВ.