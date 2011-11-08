Как приморские единороссы играют в политический бадминтон

Уже полтора-два месяца, с момента скандально закончившегося партийного праймериз, приморское отделение «Единой России» как в рот воды набрало. И вроде бы воланчик у нового лидера Виктора ПИНСКОГО - ему и подавать, показать, так сказать, себя в деле. Ан нет, молчит, словно и нет такой партии и ее лидера в крае. А избиратель ждет подачи!

Молчат «дебатеры»

Последнее слово не мое, а секретаря президиума генсовета «Единой России» Сергея НЕВЕРОВА. Этим он объяснял, что «Единая Россия» не планирует привлекать главу государства к предвыборным дебатам.

Есть ли такие дебатеры в Приморье – неизвестно. Не агитаторы, а именно дебатеры, что могут и подачу принять, и отбить воланчик сопернику, да так, чтоб тот удар пропустил? Волан – хоть и легкий, но проиграешь выборы – вылетишь с корта. Осведомленный источник шепнул, что предвыборную подачу единороссы по рекомендации из центра перенесут подальше от больших городов в деревни. Они не хотят получить фол: в крупных городах оппозиция активнее, партии наблюдателей понаставят на каждый избирательный участок, а в районах предвыборная ситуация потише и наблюдателей поменьше. По словам нашего источника, во Владивостоке, Находке, Арсеньеве, да и в перманентно буйном Дальнегорске «Единой России» не взять нужных процентов, а в деревнях можно и все 90% насчитать, вот и получатся искомые 65%.

Первый вице-премьер выполнил всю работу

Игорь ШУВАЛОВ, кажется, уже выполнил за региональное отделение партии власти всю предвыборную работу. И хотя поездки по северным территориям и югу Приморья были рабочими, под лозунгом «Подавайте предложения в новую целевую программу!» и не носили, строго говоря, агитационного характера, и редко на каких его встречах с приморцами упоминалось, что Шувалов возглавляет региональный список «Единой России» на выборах в Госдуму (лишь партийные флаги рядом стояли, аж в глазах рябило), но ведь все дело в терминах. Пообещать больше того, что наобещали Приморскому краю первый вице-премьер и вместе с ним губернатор Сергей ДАРЬКИН, продолжающий встречи с жителями края, уже невозможно. Местные единороссы обречены на повторение, им уготовано на корте играть роли во втором предвыборном составе, выдавая идеи правительства по развитию Приморья за партийные.

Впрочем, мелькания флагов «Единой России» в руках любителей предвыборного бадминтона не избежать. В ноябре будет сдано немало объектов саммита АТЭС, а опыт показывает: красную ленточку на старте хоть чего-нибудь всегда сопровождает бело-синий с красным медведь.

Как выиграть у своих же

Очень просто - не дать дойти им до старта. Одним ударом ракетки убийственный воланчик прихлопнул сильных кандидатов в Законодательное Собрание края Сергея СИДОРЕНКО, Александра ПЕРЕДНЮ, Руслана КОНДРАТОВА, Леонида ПРЕМИНГЕРА за партийное непослушание еще до финальных сэтов. Вкупе с ними под сильную подачу попали соперники из другой команды: ГИЛЬГЕНБЕРГ, МАРКОВЦЕВ, МЕДВЕДЕВА (подробно об этом на стр. 3). А посвященные и вовсе договорились до того, что некоторые из вышеназванных персон попросту «пожадничали», отказавшись скидываться в «Об…», простите, в общий фонд. Победа в предварительных матчах с прицелом на правильно посчитанные бюллетени нынче стоит 15 млн единиц денег. Некоторым и не хватило спортивного азарта.

Впрочем, у одного–то не состоявшегося кандидата на другом поле может случиться победа. По информации «ЗР», Руслану Кондратову предложено такое кресло, что лучше бы местным счетоводам не пролететь с подсчетом голосов.

Молчание «ягнят»

Справедливости ради, стоит отметить, что и другие парламентские партии не сильно-то и спешат устраивать показательные выступления на корте. Их понять можно. Официально агитационная кампания началась после 4 ноября. Сделаешь фальстарт – получишь красную карточку.

Кабы не веселившая нас журналистка Лада ГЛЫБИНА, так и упоминания о «Справедливой России» даже в Интернете сошли бы на нет. КПРФ и ЛДПР, похоже, бадминтона не любят в принципе. Волан и легкая ракетка - не их орудие любви с избирателями. Штанга - самое то.